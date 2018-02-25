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Hüda-Par Mardin İl Kongresi yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 18:49 | Son Güncelleme

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Mardin 2’nci Olağan Kongresi’nde eski Kızıltepe İlçe Başkanı Burhan Aydın, İl Başkanlığına getirildi.Hüda-Par Mardin 2’nci Olağan Kongresi yapıldı.

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Mardin 2’nci Olağan Kongresi’nde eski Kızıltepe İlçe Başkanı Burhan Aydın, İl Başkanlığına getirildi.
Hüda-Par Mardin 2’nci Olağan Kongresi yapıldı. Öğretmen evinde yapılan kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz, İl Başkanı Şeyhmus Akman ve çok sayıda partili katıldı. Divan kurulunun seçilmesinin ardından başlayan kongrenin açılış konuşmasını İl Başkanı Akman yaptı. Akman, “Öncelikli hedefimiz adalettir. Parti olarak ülkenin tüm sorunlarına adalet ve hakkaniyet içerisinde çözüm üreteceğiz. Görevde bulunduğum süre zarfında STK ve halkımızı ziyaret edip, binlerce esnaf ve köylerimizi ziyaret ettik. Davamız makam ve mevki davası değildir, bir bayrak yarışıdır. Sağlık sorunlarımdan dolayı aday olmadım. Kongremizin ilimize ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimlerde, eski Kızıltepe İlçe Başkanı Burhan Aydın, il başkanlığına getirildi.

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