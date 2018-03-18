Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Siirt İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi’nde il başkanlığına Abdulhakim Tekin getirildi.

Hüda-Par Siirt İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi yapıldı. Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Doyar, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Doyar, parti olarak adaleti hep öne çıkardıklarını belirtti.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Abdulhakim Tekin başkanlığa getirildi.