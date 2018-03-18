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Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Siirt İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi’nde il başkanlığına Abdulhakim Tekin getirildi.Hüda-Par Siirt İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi yapıldı.

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Siirt İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi’nde il başkanlığına Abdulhakim Tekin getirildi.
Hüda-Par Siirt İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi yapıldı. Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Doyar, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Doyar, parti olarak adaleti hep öne çıkardıklarını belirtti.
Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Abdulhakim Tekin başkanlığa getirildi.

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

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Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı
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Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı
3 / 6

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı
4 / 6

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı
5 / 6

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı
6 / 6

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı

Hüda-Par Siirt Kongresi yapıldı
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