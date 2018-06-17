HÜDA PAR'dan anayasa maddesi önerisi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran sonrası yeni sivil bir anayasa istediklerini belirterek "Çıkarılabilecek yeni anayasaya şöyle bir madde koyalım. Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun çıkarılmasın." dedi.

Yavuz, partisinin Şanlıurfa'da düzenlediği mitingdeki konuşmasına, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

Türkiye'nin 24 Haziran'da kritik bir seçime gideceğini ifade eden Yavuz, parti olarak cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını hatırlattı.

Seçimin ardından yeni bir sivil anayasa istediklerini vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Yeni bir anayasa yapalım istiyoruz. 15 Temmuz'da memleketinin ve milletinin selametinden yana olan bu millete şöyle bir anayasa hediye edelim. Çıkarılabilecek yeni anayasaya şöyle bir madde koyalım. Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun çıkarılmasın. Anayasada bu madde mutlaka yer almalıdır. "Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun maddesi çıkarılamaz" diyelim. Hiçbir iş birlikçi, emperyalizmin menfaatlerini korumaya kendisini adamış kimseler kanun maddelerini gerekçe göstererek bu milletin değerlerine savaş açmasın, darbecilik yapmasın, milletin değerlerine hakaret etmesin. Onların önünü kesmek için böyle bir madde koyalım. Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun çıkarılmasın artık."