HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 22:05 | Son Güncelleme

HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 25 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararlarının kıymetli olduğunu söyledi.

HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidir

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 25 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararlarının kıymetli olduğunu söyledi.
Mehmet Yavuz, Gaziantep'te partisinin milletvekili adayı tanıtma programına katıldı. İftar vakti bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yavuz, Anayasa'nın değişmesini istedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Bizler geçen seçimde 'Evet' diyerek tercihimizi kullanmıştık. Neden 'Evet' demiştik? Çünkü bu memlekette adalet sisteminde bozukluk varsa, adaletin olmadığını düşünüyorsak, 'Eğitimde sıkıntı var' diyorsak, çocuklarımızın manevi ve ahlaki sıkıntıları olduğunu düşünüyorsak bunun asıl nedeni anayasadır. O nedenle bu anayasanın değişmesi lazım Türkiye’nin en acil ihtiyacı budur. Bundan sonra içine girdiğimiz süreçte yeni bir Anayasa'nın oluşması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni Anayasa'nın yürürlüğe girmesi lazım. Bu ilkemizin gereği olarak, yarım bırakmamak adına ortaya koyduğumuz iradeye devam ettirmek için, ‘Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettireceğim ve anayasayı değiştireceğim’ diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destekte bulunduk. Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir."
Program konuşmaların ardından adayların tanıtılmasıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidirHÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidir

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti //FotoğraflarBaşbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti //Fotoğraflar
"Dijital çağı yakalamak zorundayız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.