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Hukuk Akademisi Derneği Başkanı Avşar, 110 bin meslektaşını sandık başına davet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

HUKUK Akademisi Derneği Başkanı Ömer Lütfü Avşar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi yaptığı çağrıyla, "Yaşanan tüm sandık güvenliği tartışmalarını bitirmek üzere 110 bin meslektaşımı seçim günü sandık başına davet ediyorum" dedi.

Hukuk Akademisi Derneği Başkanı Avşar, 110 bin meslektaşını sandık başına davet etti

ANKARA, (DHA)- HUKUK Akademisi Derneği Başkanı Ömer Lütfü Avşar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi yaptığı çağrıyla, "Yaşanan tüm sandık güvenliği tartışmalarını bitirmek üzere 110 bin meslektaşımı seçim günü sandık başına davet ediyorum" dedi.
​Hukuk Akademisi Derneği Başkanı Av. Ömer Lütfü Avşar, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde hukuki güvenliğin sağlanması ve tartışmaların önüne geçilmesi için siyasi partileri ve tüm avukatları işbirliğine davet etti. Kullanılacak oyun güvenliğinin sağlanması için herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Hukuk Akademisi Derneği Başkanı Av. Ömer Lütfü Avşar, "OHAL şartları altında pek çok kesimde seçimle ilgili ciddi şüpheler oluştu. Referandumda yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda vatandaşımızın zihninde oluşan soru işaretlerini gidermek için 110 bin avukat meslektaşım sandıkların bulunduğu okullara gitmeli ve bu tarihi günde sandık başında olmalı” dedi.
‘ORGANİZASYON BAROYA BIRAKILMAMALI’
Bu tarihi görevin Türkiye Barolar Birliği ya da bazı baroların organizasyonu ile yapılması işin siyasallaşmasına ve manipüle edilmesine neden olabileceğini belirten Avşar, “Meslektaşlarım bu tarihi görevi hiçbir kurum ya da kuruluştan bağımsız olarak yapmalı” dedi.
Avukatların sayısının tüm sandık bölgelerinin hukuki güvenliğini sağlamaya uygun olduğuna dikkati çeken Avşar, “Çağrımızın kabul görmesi, gerek vatandaşlarımızın, gerekse uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim güvenliği konusundaki hassasiyetlerinin büyük bir oranda giderilmesine de katkı sağlayacak" diye konuştu.
Siyasi partilere de seslenen Avşar, “Ak Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, HÜDAPAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi başta olmak üzere tüm siyasi partileri ve hangi siyasi düşüncede olursa olsun tüm avukat meslektaşlarımı işbirliğine davet ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hukuk Akademisi Derneği Başkanı Avşar, 110 bin meslektaşını sandık başına davet etti

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