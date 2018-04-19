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Erken seçim neden 24 Haziran'da? Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bozdağ, erken seçim tarihinin Bahçeli'nin önerisi olan 26 Ağustos yerine 24 Haziran olmasının nedenini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi olarak önerdiği 26 Ağustos tarihinin neden kabul edilmediğini ve neden 24 Haziran'ın seçim tarihi olarak belirlendiğini açıkladı.

Erken seçim kararının piyasalara tepkisinin belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle olumlu olduğunu ifade eden Bozdağ, "Seçim ikinci tura kalmaz. Seçimin sonucu dünkü piyasaların durumu ile belli olmuştur. Dün, borsa 112 bini aştı, euro da dolar da düştü. Bu piyasaların bu karara verdiği desteği göstermektedir." diye konuştu.

Bozdağ'ın açıklamaları:

Sistem değişti, 2 yıl biz daha devam edelim eski sistemle, milletimizin yeni sistemden beklentileri var, diğer yandan eski sistemin hastalıkları var. 24 Haziran yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya koyulacağı tarihtir. Yeni bir dönemin kapısının aralanmasıdır.

"ERKEN SEÇİM KİRLİĞİ HESAP YAPANLARIN HESABINI BOZDU"

Türkiye'nin içeride ve dışarıda karşı karşıya olduğu sorunlar, bunların çözümü için atılacak adımlar, Türkiye'nin önünde uzun bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu da göstermektedir. Türkiye'nin yoluna güçlü bir şekilde devam etmesi lazım. Siyasi belirisizliği gündeme getirebilirdi. Türkiye'yi yıpratan şeyler olabilir. Seçimin erkene alınması herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil, bu millet yazacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıznı liderliğindeki AK Parti milletimizin partisidir. Erken seçim olacak mı olmayacak mı, bu zikzakların Türkiye'nin sağlıklı yürüyüşüne zarar verdiği bir gerçektir.

NEDEN 24 HAZİRAN?

Cumhurbaşkanımızın bu seçimin erkene alınması kararı kendi görev süresinden de 2 yıl vazgeçmesidir. Bunları milletimizin ve devletimizin bekası için yapıyoruz. Neden 24 Haziran konusuna gelince. 24 Haziran seçim için uygun bir tarih olduğu için. 26 Ağustos yazın ortası. Kurban Bayramı'nın hemen akabi. O dönem de hac mevsimi. Ayrıca vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tatil nedeniyle ikamet yeri dışında olabilir. Bütün bunlar seçime katılımı azaltabilir. Ne olacaksa hemen olsun.

ERKEN SEÇİM KARARINA PİYASALARIN TEPKİSİ

Piyasaların verdiği tepki olumlu etkiyi net bir şekilde ortaya koymaktadır. Geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır. Şimdi esas senaryoyu millet yazmaktadır. Ekonomi belirsizliği, istikrarsızlığı, krizleri sevmez. Hesabını kitabını yapmak isteyen ona göre yapacak. Ekonomiye ivme kazandıracak, yatırımı artıracak. Seçim var dediğin zaman herkes elini cebine atmıyor. Bizim bu mesafeyi ne kadar kısa tutarsak bu dönem de o kadar kısa olacaktır. Ben siyasi tecrübemle sözlüyorum. Ekonomideki iyileşme 24 Haziran'ı da beklemeyecektir.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINI İLK DEFA KONUŞMASINI DİNLEDİĞİMDE DUYDUM"

Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ilk defa ben grup konuşmasını dinlediğimde duydum. Önceden bir görüşme sonucu yapılan bir açıklama değil.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Muhalefetin aday konusunda kafası karışık. Muhalefet genel başkanı Cumhurbaşkanlığı'na aday olmazsa bu şu demektir. Biz Türkiye'yi yönetmeye aday değiliz.
Kılıçdaroğlu'nun hakkını yememek lazım. Bir şampiyonluğu var. CHP'nin kendi iç kongrelerinde seçim kazanma başarısı var. Ama milletin sandığında bir başarısı yok. Benim kanaatim Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır. CHP'nin oyu 25-26'lar bandında. Şimdi anketler daha düşük de. Bakmak lazım. CHP'nin oyu yetmiyor, ittifak yapması lazım ki bunun üzerine 26 puan koysun. CHP'de böyle bir şey yok.

"SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAZ"

Seçim ikinci tura kalmaz. Seçimin sonucu dünkü piyasaların durumu ile belli olmuştur. Dün, borsa 112 bini aştı, euro da dolar da düştü. Bu piyasaların bu karara verdiği desteği göstermektedir. Kararın sonuçlarını da satın aldığını göstermektedir. Bizi sevenlerin de sevmeyenlerin de yaptığı anketler Türkiye'de seçimin ilk turda biteceğini gösteriyor.

"CHP İTTİFAK YAPMAKTAN KORKUYOR"

CHP ittifak yapmaktan korkuyor. Kiminle ittifak yapacak, adres belli. CHP, HDP var. HDP ile ittifak yaptığı zaman onu vatansever; devletini, milletini seven samimi CHP tabanına anlatmakta çok ciddi zorluklar yaşayacaktır.

"VATANDAŞTAN NE DİYE OY İSTEYECEK?"

Şimdi vatandaştan ne diye oy isteyecek CHP? İktidara talip değil, genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı değil, 'Ben iktidar olacağım' diyebilecek mi? Diyemeyecek. O zaman kim iktidar olacak? Başka birisi. Vatandaş iktidara talip olmayana niye oy versin?

"YSK TAKVİMİNDE BİR SORUN YAŞANMAZ"

YSK takviminde bir sorun yaşanmaz. Çünkü biz bugüne kadar seçimleri çok başarılı bir şekilde yaptık. YSK bir güven müessesesi olarak adeta yıldız gibi parlıyor. Çünkü pek çok eleştiri yapılmasına rağmen YSK'ya güveni bugüne kadar kimse zedeleyemedi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hükümet önce içindeki feto culari temizlenmeden akp ye oy vermeyiz feto yu öven birilerinin halen görevde milletvekili olarak görev yapan tüm vekil ve bakan olanların temizlenmesi gerekir ve aday olmamaları ve gösterilmemesi gerekir önce bunu tesis ve tesbit etmek gerekir
DOLAR ÜÇ KURUŞ DÜŞTÜ DALGAMI GEÇİYONUZ BAKAN HALA 4 LİRA ÜSTÜNDE. DÜN GECE AHABER SPİKERİ DOLAR SERT ÇAKILDI DİYODU GÜLSEMMİ AĞLASAMMI
Çünkü İYİ PARTİ korkusu var :) Cümle alem biliyor. Sonra ER MEYDANI lafı etmez mi bu sözüm ona erkek gibi takılan mehape ve akepeliler.. Tüm TÜRK milleti gördü sizin erkekliğinizi. Sandıkta görüşürüz. 16 nisandan hile ile yırttınız ama bu kez yırtamayacaksınız.
evet iki yil gorev suresinden vazgecmis gecmek zorindaydi devket bahceli secim tarihini soylerken ekonominin coktugunu insankari ayristigini soykedi artik ulke bunu yasiyamiyo dedi ikinciside cumhuriyyet tarihinde gelen her hukumet gorev suresinden vazgecmistir sanki bir ilkmis gibi degerlendirmenizde cok ilginc
24 Haziran seçim için uygun bir tarih olduğu için. 26 Ağustos yazın ortası. diğeri de başı
bu sistemdeki tek hastalık sizsiniz kene gibi yapıştınız milletin kanını emiyorsunuz.
bu ülkenin Prof. Dr. Haydar Baş gibi değerli insanların görüşlerine, bilgi ve deneyimlerine ihtiyacı var. hangi siyasi parti olursa olsun iktidara geldiğinde en azından Değerli Hocamızın her alandaki, (siyasi, ekonomik ve sosyal) görüşlerini en azından bir dinlemesi lazım.
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