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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan 'Kandil operasyonu' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, olası Kandil operasyonu için, 'Bizim polisimiz seçim var, bir duralım diye terörle mücadele etmeyecek mi? TSK geçmişte de operasyonlar yaptı, bundan sonra da ihtiyaç duydukça karadan ve havadan bu operasyonlar devam edecektir.' dedi. Bozdağ, bedelli askerlik sorusuna da yanıt verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Habertürk televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları:

KANDİL'E OPERASYON SİNYALİ

Türkiye, PKK terörü ile etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörle mücadelenin vakti zamanı olmaz. 365 gün yürütmemiz gerekiyor bu mücadeleyi. Taarruz politikası, terörü ininde vurma politikası terör örgütünün belini kırdı. Bugün itibarıyla terör örgütü planlı terör eylemi yapabilme kabiliyetini kaybetmiştir. Her yerde terörle başarılı bir mücadele yapıldı.

SEÇİMDEN ÖNCE OPERASYON OLACAK MI?

Şu anda Kuzey Irak'ta operasyonlar bugün başlamadı, uzunca bir zamandır orada birliklerimiz var, operasyonlar devam ediyor. Kandil terörün yuvası. TSK geçmişte de Kandil'e geniş kapsamlı harekatlar yaptı. Bundan sonra da ihtiyaç duydukça havadan, gerektiğinde karadan bu operasyonlar devam edecektir. Biz bunu çok net söylüyoruz. Biz bunu seçimden önce yapılır mı yapılmaz mı, eylem yapacaksa, o zaman bizim polisimiz seçim var, bir duralım diye terörle mücadele etmeyecek mi?

MÜNBİÇ MUTABAKATI

Bölgede Türkiye'nin beklediği adımlar atılmazsa Türkiye kendi göbeğini keseceğini Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile çok net gösterdi. Ya bunu yapacaksınız ya da biz yapacağız diyoruz.

GÜLEN'İN İADESİ

ABD FETÖ elebaşını himaye ediyor. Türkiye FETÖ elebaşını ABD'den eksiksiz istemiştir.

ANKETLERDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran akşamı birinci turda biter. Vatandaşa baktığımızda görüyoruz, muhalefet partilerinin tutumunda görüyoruz. Tek aday üzerinde anlaşırlardı. Birinci turda sayın Cumhurbaşkanımız karşısında kaybedeceklerini biliyorlar ama çok adaylı çıkarsak, AK Parti'den oy alabilecek ihtimaller geliştirebilirsek o zaman ikinci tura bıraktırabiliriz diye düşünüyorlar. Birinci tur iddiaları yok.

"BİR EMARE DE ŞU..."

Bir emare de şu, Erdoğan kazandı ama parlamentoda çoğunluk bizde olsun diye gayret içindeler. Bu da Cumhurbaşkanlığı seçiminden umudu kestiklerini gösteriyor. Halk oylaması üzerinden bir yıl geçti. Yüzde 52 vatandaşımız 'evet' dedi. Yüzde 52'nin adayı Cumhurbaşkanımızdır.

AK Parti'den MHP'den hayır verenler sisteme karşı olduğu için verdi, ama onlar sayın Cumhurbaşkanımıza vereceklerdir. Parlamentoda da ben çoğunluğun AK Parti olacağına inanıyorum.

3 Kasım'dan daha iyi bir manzarayı görüyorum kendi açımızdan.

MUHARREM İNCE'NİN 'UMRE' AÇIKLAMASI

Sayın İnce beni çok kullanıyor. Benimle umreye gittiğini söyleyerek bir akreditasyon yapıyor kendisine. Ben bugüne kadar hiç bahsetmedim ama İnce, neredeyse 2-3 günde bir biz böyle yaptık diye açıklıyor. Bunu yapması iyi bir şey ama bunu siyaset meydanında kullanmasına rahatsızım.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Herkes bunu soruyor. Orada bir sorun olduğu belli. Başbakanımız da bu soruna işaret etti. Bunu yapabilme imkanı mümkün değil. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok, ama ortada da sorun olduğu konuşuluyor. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz.

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Bekir Bozdağ Son dakika

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
oy lazımmmm
Seçimi kazansan da kaybetsen de terör devlet politikası olmalı. Gelecek olanda daha iyisi ile devam etmeli...
ISITIP,ISITIP ÖNÜMÜZE KOYUYORLAR! ARTIK BAYATLADI! YEMİYORUZ EFENDİLER,ORUCUMUZ BOZULACAK! T A M A M...,
Operasyonları gizli yapamıyor musunuz? Sağır sultan bile duyduktan sonra operasyon mu yapılır???
Hazırlıksız bir operasyona girişilmemeli 3-5 oy için.
Olan bizim evlatlarımıza oluyor saraydakiler parasına para katıyor. ALLAH bizleri bunlardan kurtarsın inşallah amin.
Kandile operasyonmu yapılacak? ABD li yetkililerin önerdiği gibi kontrollü olarak başka bir bölgeye kaydırılmalarımı sağlanacak? Şayet vatandaş olarak temennimiz şu ki tüm dünyaya bu konuda ibretlik bir cevap verilmesidir. Değil ABD hiç bir kuvvet TERÖRİSTLERİ himaye edemeyeceğini öğrenmelidir. ALLAH ordumuzu ve askerlerimizi korusun. (Savaşı destekleyen biri değilim fakat bu bir savaş değil , son 40 yılı göz önünde bulundurunuz . Bu beladan kurtulmayı çoktan hakettik artık bitmeli ülkemizin gündemi terör değil eğitim , bilim , huzur ve muasır medeniyetler seviyesi olmalıdır. )
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