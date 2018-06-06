Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan 'Kandil operasyonu' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Habertürk televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamaları: KANDİL'E OPERASYON SİNYALİ



Türkiye, PKK terörü ile etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörle mücadelenin vakti zamanı olmaz. 365 gün yürütmemiz gerekiyor bu mücadeleyi. Taarruz politikası, terörü ininde vurma politikası terör örgütünün belini kırdı. Bugün itibarıyla terör örgütü planlı terör eylemi yapabilme kabiliyetini kaybetmiştir. Her yerde terörle başarılı bir mücadele yapıldı. SEÇİMDEN ÖNCE OPERASYON OLACAK MI?



Şu anda Kuzey Irak'ta operasyonlar bugün başlamadı, uzunca bir zamandır orada birliklerimiz var, operasyonlar devam ediyor. Kandil terörün yuvası. TSK geçmişte de Kandil'e geniş kapsamlı harekatlar yaptı. Bundan sonra da ihtiyaç duydukça havadan, gerektiğinde karadan bu operasyonlar devam edecektir. Biz bunu çok net söylüyoruz. Biz bunu seçimden önce yapılır mı yapılmaz mı, eylem yapacaksa, o zaman bizim polisimiz seçim var, bir duralım diye terörle mücadele etmeyecek mi?

MÜNBİÇ MUTABAKATI



Bölgede Türkiye'nin beklediği adımlar atılmazsa Türkiye kendi göbeğini keseceğini Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile çok net gösterdi. Ya bunu yapacaksınız ya da biz yapacağız diyoruz. GÜLEN'İN İADESİ



ABD FETÖ elebaşını himaye ediyor. Türkiye FETÖ elebaşını ABD'den eksiksiz istemiştir. ANKETLERDE SON DURUM



Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran akşamı birinci turda biter. Vatandaşa baktığımızda görüyoruz, muhalefet partilerinin tutumunda görüyoruz. Tek aday üzerinde anlaşırlardı. Birinci turda sayın Cumhurbaşkanımız karşısında kaybedeceklerini biliyorlar ama çok adaylı çıkarsak, AK Parti'den oy alabilecek ihtimaller geliştirebilirsek o zaman ikinci tura bıraktırabiliriz diye düşünüyorlar. Birinci tur iddiaları yok. "BİR EMARE DE ŞU..."



Bir emare de şu, Erdoğan kazandı ama parlamentoda çoğunluk bizde olsun diye gayret içindeler. Bu da Cumhurbaşkanlığı seçiminden umudu kestiklerini gösteriyor. Halk oylaması üzerinden bir yıl geçti. Yüzde 52 vatandaşımız 'evet' dedi. Yüzde 52'nin adayı Cumhurbaşkanımızdır.