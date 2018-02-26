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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV’de katıldığı canlı yayında, Adalet Bakanlığı’nın Salih Müslüm’ün iade talebini içeren dosyayı dün Çekya’ya iletildiğini belirtti. Bozdağ, özel harekatın Afrin’e girmesinin yeni mücadele için bir hazırlık olduğunu söyledi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

IHAAW112643-SIY/26-02-2018 - Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV’de katıldığı canlı yayında, Adalet Bakanlığı’nın Salih Müslüm’ün iade talebini içeren dosyayı dün Çekya’ya iletildiğini belirtti. 26.02.2018 11:26:43 TSI NNNN

IHAAW112643-SIY/26-02-2018

- Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV’de katıldığı canlı yayında, Adalet Bakanlığı’nın Salih Müslüm’ün iade talebini içeren dosyayı dün Çekya’ya iletildiğini belirtti. Bozdağ, özel harekatın Afrin’e girmesinin yeni mücadele için bir hazırlık olduğunu söyledi.

26.02.2018 11:26:43 TSI
NNNN

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