IHAAW112643-SIY/26-02-2018

- Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV’de katıldığı canlı yayında, Adalet Bakanlığı’nın Salih Müslüm’ün iade talebini içeren dosyayı dün Çekya’ya iletildiğini belirtti. Bozdağ, özel harekatın Afrin’e girmesinin yeni mücadele için bir hazırlık olduğunu söyledi.

26.02.2018 11:26:43 TSI

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