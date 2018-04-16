IHAAW103735-SIY/16-04-2018

- Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan Macron’a yanıt

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’Türkiye ile Rusya’yı ayırdık’ sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi.

16.04.2018 10:37:35 TSI

NNNN