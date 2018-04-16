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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan Macron’a yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

IHAAW103735-SIY/16-04-2018 - Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan Macron’a yanıt - Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’Türkiye ile Rusya’yı ayırdık’ sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi. 16.04.2018 10:37:35 TSI NNNN

IHAAW103735-SIY/16-04-2018

- Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan Macron’a yanıt
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’Türkiye ile Rusya’yı ayırdık’ sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi.

16.04.2018 10:37:35 TSI
NNNN

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