HABER

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir."


Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hükümet Sözcüsü Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı

İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki

İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki

Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor

Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.