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Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Afrin’deki harekat kapsamında sivillerin zarar gördüğü iddiası kabul edilemez”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Birleşmiş Milletler insani işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısının, Afrin’de sivillere yönelik saldırılarla ilgili raporlar aldıklarına ilişkin yaptığı açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Birleşmiş Milletler insani işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısının, Afrin’de sivillere yönelik saldırılarla ilgili raporlar aldıklarına ilişkin yaptığı açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Sivillere dönük Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında zarar verdiğine ilişkin iddiaların tamamı kabul edilemez bir durumdur” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Terörle 40 yıldır sürdürdüğümüz etkin mücadelenin, Türkiye’ye öğrettiği tecrübe de siville teröristi birbirinden ayırmayı öğretmiştir"
Birleşmiş Milletler insani işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısının, Afrin’de sivillere yönelik saldırılarla ilgili raporlar aldıklarına ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Bekir Bozdağ, "Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Sivillere dönük TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında zarar verdiğine ilişkin iddiaların tamamı kabul edilemez bir durumdur. TSK, sadece bugün değil, bugüne kadar terörle mücadele konusunda yaşadığı bütün tecrübe gösteriyor ki, teröristlerle sivilleri birbirinden ayıran bir anlayışa sahiptir. Terörle 40 yıldır sürdürdüğümüz etkin mücadelenin Türkiye’ye öğrettiği tecrübe de siville teröristi birbirinden ayırmayı öğretmiştir. Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadelede bu hassasiyete azami derecede dikkat etmektedir. Harekatın başlangıcından bugüne kadar, tek bir sivilin bırakın ölmesini burnu bile kanaması söz konusu değildir. Ancak PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütleri ve bu terör örgütlerine destek veren çevreler TSK’nın kimyasal silah kullandığından tutun da pek çok alana kadar pek çok yalanı gerçekmiş gibi Türkiye’ye ve dünya kamuoyuna iletmeye devam etmektedir. Bu yetkilinin ifade ettiği hususta kendilerine gelen raporları iletenlerin de terör kaynakları olduğunu ve onların ilettiği belgeleri alanların oraya onları ilettiğini de biz biliyoruz. Bu kaynaklar güvenilir kaynaklar değildir. Terör örgütü kaynaklarından elde edilen bilgilerle, o bilgiye ulaşan kişinin terörist olmaması, o kaynaktan ürettiği bilginin terör kaynaklı bilgi olduğu gerçeğini değiştirmez. Böyle bilgilerle Türkiye’yi kimse suçlamamalıdır” diye konuştu.

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