Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davasında çıkan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, davanın hukuki değil siyasi bir dava olduğunu söyledi.
"HUKUKİ DEĞİL, SİYASİDİR"
Bozdağ açıklamasında, "ABD'deki Hakan Atilla davası hukuki değil, siyasidir" ifadelerini kullandı.
Bozdağ'ın açıklamaları:
Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı, önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı."
Bu dava hukuki değildir, siyasidir. Bu dava, ABD beslemesi, halen dahi ABD'nin himaye ettiği ve ABD'nin piyonu FETÖ'nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD'de sürdürülmesidir.
Kumpas davalarla kimse Türkiye'yi dize getiremez ve Türkiye'ye rota tayin edemez.
Volkan Reçber yakalandı!
Taliban Farah'a ikinci saldırıyı başlattı
Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Bahçeyi kazarken servet buldu! İçini açınca gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Okuyucu Yorumları 2 yorum