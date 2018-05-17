Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davasında çıkan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, davanın hukuki değil siyasi bir dava olduğunu söyledi.

"HUKUKİ DEĞİL, SİYASİDİR"



Bozdağ açıklamasında, "ABD'deki Hakan Atilla davası hukuki değil, siyasidir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın açıklamaları:

Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı, önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı."

Bu dava hukuki değildir, siyasidir. Bu dava, ABD beslemesi, halen dahi ABD'nin himaye ettiği ve ABD'nin piyonu FETÖ'nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD'de sürdürülmesidir.

Kumpas davalarla kimse Türkiye'yi dize getiremez ve Türkiye'ye rota tayin edemez.



