Hükümet Sözcüsü Bozdağ: “Harekat bölgesinin yarıya yakını TSK’nın kontrolü altına geçti”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bugüne kadar harekat alanında 702 kilometrekare alan kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanı bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde, harekat bölgesinin yarıya yakını TSK’nın kontrolü altına geçmiştir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütü mensubu 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın son 3 gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 361 olmuştur. Harekat ile bugüne kadar 112’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Bugüne kadar harekat alanında 702 kilometrekare alan kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanı bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde harekat bölgesinin yarıya yakını TSK’nın kontrolü altına geçmiştir” ifadelerini kullandı.