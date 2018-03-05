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Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan ABD Büyükelçiliğinin kapatılma kararına yönelik açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin bir gün süreyle kapatılma kararına yönelik, “Bu karar siyasi bir karar değil, güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınmış bir karardır” dedi.Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin bir gün süreyle kapatılma kararına yönelik, “Bu karar siyasi bir karar değil, güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınmış bir karardır” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin güvenlik tehdidi gerekçesiyle bir gün kapatılmasıyla ilgili şunları kaydetti:
“ABD Ankara Büyükelçiliğinin bugün kapatılması için bir karar aldı. Bu kararı yetkili makamlarımıza da iletmiştir. Bu karar siyasi bir karar değil, güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınmış bir karardır. ABD Büyükelçiliği, elindeki bazı istihbari bilgilerini Türk istihbaratı ile paylaşmıştır. Bu çerçevede hem istihbarat birimlerimiz, hem güvenlik birimlerimiz gerekli tedbirleri almış, gerekli adımları atmıştır. Şu ana kadar verilen bilgilerle ilgili yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Sadece ABD Büyükelçiliği değil, Türkiye’nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir ve bundan sonra da bu teyakkuzunu devam ettirecektir. ABD Büyükelçiliği ve ABD vatandaşlarına dönük, kendi vatandaşlarımıza ve başka ülke vatandaşlarına dönük herhangi bir terör riski ve saldırısı olmaması için güvenlik güçlerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Büyükelçiliklerin güvenliğinden Türkiye sorumludur. Bugüne kadar ülkemizde faaliyette bulunan bütün büyükelçiliklerin güvenliğini en üst düzeyde güvenlik tedbirleriyle yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde güvenlik tedbirleriyle yerine getirmeye devam edeceğiz. ABD’nin İstanbul ve Adana Konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmaktadır. Güvenlik tedbirleri arttırılmıştır ve her şey detaylı bir şekilde yerine getirilmektedir.”

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