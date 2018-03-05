Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan cinsel istismar düzenlemesine ilişkin açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Cinsel istismara yönelik çok geniş kapsamlı bir adım atılacak, bir risk haritası çıkarılacak. Nerede risk var, oralar tespit edilerek özel çalışmalar yapılacak ve pek çok konuda tedbir alınacak. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacak ve bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik bazı incelemeler yapılacak. Bu suçları işlemiş olan kişilerin çocuklarımızın bulunduğu alanlarla yakın yerlerde ikameti ve oralara yaklaşmaları da yasaklanacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cinsel istismara yönelik atılacak adımlar ve zina düzenlemesine ilişkin bilgi veren Bozdağ, “Çocukların istismarı konusunda detaylı bir değerlendirme yapıldı. Sayın Bakanımız çok detaylı bir sunum yaptı. Bütün bakanlarımız da sunumdan sonra katkıda bulundu. Cezaların caydırıcılığı, suçların işlenmesini önlemede büyük bir etkiye sahip. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ancak ceza, bildiğiniz gibi suçun işlenmesinden sonra devreye giriyor. Bir çocuğumuz mağdur hale geliyor ve çok kötü sonuçlarla karşılaşıyor. Ondan sonra devreye giren bir mekanizma. O cezanın verilmiş olması, infazı o mağduriyeti ortadan kaldırmıyor, o yıkımı yok etmiyor. O nedenle hükümet olarak bir yandan cezaların caydırıcılığını, öte yandan da çocuklarımızın suça muhatap olmadan, suça sürüklenmeden önce ve bu tür suçları işleme eğilimi olanların tuzağına düşmeden önce onları koruyucu ve bu tür suçları önleyici tedbirlerin üzerinde durmamız son derece önemlidir. Mağduriyetten sonra atılacak adım ayrı ama mağdur olmayı önleyecek adım daha ayrıdır. O nedenle hükümetimiz bu adımları birbirinden ayırmaktadır. Burada ailelere, Milli Eğitim Bakanlığına, sivil toplum örgütlerine, medyaya, televizyonlara, gazetelere büyük görev düşüyor. Üniversitelere büyük görev düşüyor. Diyanet İşleri Başkanlığına büyük görev düşüyor. Esasında hepimize, toplumun bütün kesimlerine büyük görevler düşüyor. Bizim bu alanda büyük bir seferberliği birlikte yürütmemiz gerekir. Eğitici, öğretici, yol gösterici çalışmalar, okulda öğretmenlerimiz başta olmak üzere öğrencilerimize ve bütün alana yayılması, Aile Bakanlığının, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve diğer ilgili tüm kurumlarımızın, üniversitelerimizin tamamının bu alanda bir seferberlik bilinci ile hareket etmesi son derece önemli” diye konuştu.

Cinsel istismarın önlenmesine ilişkin yapılacak düzenlemeler

Cinsel istismara yönelik çok geniş kapsamlı bir adımın atılacağını ifade eden Bozdağ, “Bir risk haritası çıkarılacak. Risk haritası nasıl çıkarılacak? İşte bu bir takım çalışma yöntemleriyle çıkarılacak. Her yıl biz bunu yapacağız. Nerede risk var, oralar tespit edilerek, özel çalışmalar yapılacaktır ve pek çok konuda tedbir alınacaktır. Bunları örnek olsun diye söylüyorum. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır ve bazı mesleklerde olan kişilerle ilgili bazı mesleklere, daha doğrusu girecek kişilerle ilgili psikoteknik bazı incelemeler yapılacak. O incelemelerden geçenlerin o mesleklere kabulü yapılacaktır. Yani bunun gibi pek çok tedbir var ama bu tedbirlerin hepsini burada şu anda son halini almadan paylaşırsak yanlış olur. Benim belki size söyleyeceğim bir tedbir daha sonra vazgeçilebilir o da yanlış olur. Bu konuda hükümetimiz kararlıdır ve bugüne kadar attığı adımların yanına çocuklarımızı korumak için yeni adımlar koymakta da kararlıdır. Bunun çalışması en kısa sürede bitecek ve kamuoyu ile de bütün detayları paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Cinsel istismarda dikkate alınacak bazı meslek grupları hangileri?” sorusuna Bozdağ, şu cevabı verdi:

“Bu suçları işlemiş olan kişilerin çocuklarımızın bulunduğu alanlarla yakın yerlerde ikameti ve oralara yaklaşmaları da yasaklanacak. Yani onlar o bölgelerde bulunamayacaktır. Oralara yaklaşamayacaklar. Bunun gibi pek çok tedbir. Bunların tamamı esasında çocuklarımızı bu tür sapıklara karşı koruyucu ve bu tür istismar suçları işlemesini önleyici tedbirlerden bazılarıdır.”