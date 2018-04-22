Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

"Bu operasyon Güneş Motel'in tekrarıdır" ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"(15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi) Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir."

"Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır."

"Geçmişte HDP'nin başarısı için dua-destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir."

"MEVCUT CHP YÖNETİMİNİN KENDİNE HAYRI YOKTUR"

"Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP’ye de hayrı yoktur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz."