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Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 19:00 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçmesine tepki gösterdi. Bozdağ, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir." dedi.

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

"Bu operasyon Güneş Motel'in tekrarıdır" ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"(15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi) Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir."

"Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır."

"Geçmişte HDP'nin başarısı için dua-destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir."

"MEVCUT CHP YÖNETİMİNİN KENDİNE HAYRI YOKTUR"

"Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP’ye de hayrı yoktur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Geçmiş olsun devleti milleti bu hale getirdiniz hesap vereceksiniz. Kriz e sokulan devletten apar topar gideceksiniz. Dolar 4 Euro 5 benzin 6.25 tl çiftlikbank tan beter kandırıyorsunuz milleti. Neyse ki Türkiye İYİ olacak
Senin siyasi ahlah dediğin şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Hep siyasi ahlakla işlerinizi yürütür müsünüz. Demokrasinin yaşamadı için atılan çok önemli bir adımdır. Sen anlamaya bilirsin.
BU GÜZEL VATANIMIZI,HER KİM OLURSA,OLSUN, TEK KİŞİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINA BIRAKACAK KADAR LÜKSÜMÜZ YOK!
bu ülkede 16 yıldır görülen hem siyasi hemde insani ahlaksızılıklar unutuldumu yani, şimdi bu olaya ahlaksızlık denecek kadar kendisini kaybetmiş devlet ortaya çıktı, ahlaksızmı görmek istiyorsunuz topluca gidip aynaya bakın, bu nasıl pişkinlik, bu nasıl arsızlık orada görün ahlaksızları
bunu bu adam nasıl söylüyor anlamıyorum
Canlari cok fena yanmis belli ne diyeceklerini sasirdilar...
SEÇİMLERDE SAHTE KİMLİKLE OY KULLANAN,HİLE,HURDA,ÜÇKAĞIT YAPAN,SANDIKTAN ÇIKAN GERÇEK SONUÇLARI MANİPULE EDEN,OYUNU PARA, PUL, KÖMÜR, MAKARNA, ALTIN, İŞ, GÜÇ, İHALE, YOL, SU, ELEKTRİK VEYA HERHANGİ BİR ÇIKAR KARŞILIĞI SATAN MÜSLÜMAN DEĞİLDİR, ŞEREFSİZ, NAMUSSUZ VE VATAN HAİNİDİR!
allah allah ya numan kurtulmuş hangi partiden geldi acaba akp ye ? ayrıca neresi ahlaksızlık onu anlamadım ?
Tepkiye bak. Demekki dogru yoldalar
tabii hükümetten gelecek LİMAN GÖRÜNDÜ...
etekleri tutuştu. ahlak yoksuınları ahlak abidesi oluverdiler.
Akp kendini hep başka partilerin üzerinden güzel tercüme ediyor kendi yaptıklarını başkası yapıyormuş gibi gösteriyor bu insanların sizden çektigini düşmandan çekmedi bu millet
Neden siyasi ahlaksızlık olsun ki bu chpli vekiller partilerini mhp başkanı gibi fesh edip Akpye geçselerdi siyasi ahlaklı mı olacaklardı.Sizin adını ağzımıza alırsak fazla oy alır diye korktuğunuz türlü türlü oyunlar çevirdiğiniz iyi partiye demokrasinin gereği seçime girebilsin diye vekil vermiş:) Akp ve Mhp birbirine etmediği hakaretler küfürler dururken bahçelinin ondan hesap sormazsam namerdim sözü halen hafızalarda:)eee yavrum siz fetöcü değilsiniz yolsuzluk yok en temiz ve pak sizsiniz değil mi tarafınızda olmayan ya fetöcü ya terörist.... Hdpye oy veren biri olarak Chpye alkış
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