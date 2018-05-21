Hükümetten beş bakan aday gösterilmedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın isimlerine yer verilmeyen listede, dört bakanın da seçim çevresi değiştirildi.

65. Hükümet'te görev yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'a listede yer verilmedi.

Buna göre, Trabzon Milletvekili ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan, Ordu Milletvekili ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. sıradan, Giresun Milletvekili ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli İstanbul 1. Bölge 2. sıradan, Ankara Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana 1. sıradan listeye girdi.

Öte yandan, kabinede yer alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep 1. sırada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul 2. Bölge 2. sırada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri 1. sırada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sırada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge 1. sırada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize 2. sırada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa 1. sırada, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin 1. sırada, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya 1. sırada, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas 1. sırada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar 1. sırada, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun 1. sırada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars 1. sırada yer aldı.