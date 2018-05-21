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Hükümetten beş bakan aday gösterilmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 19:23 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından YSK'ye sunulan milletvekili aday listesinde, Başbakan Binali Yıldırım İzmir 1. Bölge 1. sırada yer aldı - Bakanlar Kurulu üyelerinden Mehmet Şimşek, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Nihat Zeybekci ve Naci Ağbal milletvekili aday listesinde bulunmuyor

AK Parti tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulan 27. Dönem Milletvekilliği Aday Listesi'nde AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım İzmir 1. Bölge 1. sırada yer aldı.

65. Hükümet'te görev yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'a listede yer verilmedi.

AA muhabirinin, AK Parti'nin YSK'ye sunduğu 27. Dönem Milletvekilliği Aday Listesi'nden derlediği bilgiye göre, Bakanlar Kurulunun beş üyesi listede bulunmuyor.

Başbakan Yıldırım'ın İzmir 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklandığı listede, başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ Yozgat 1. sıradan, Fikri Işık Kocaeli 1. sıradan, Recep Akdağ Erzurum 1. sıradan, Hakan Çavuşoğlu Bursa 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

- Dört bakanın seçim yeri değiştirildi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın isimlerine yer verilmeyen listede, dört bakanın da seçim çevresi değiştirildi.

Buna göre, Trabzon Milletvekili ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan, Ordu Milletvekili ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. sıradan, Giresun Milletvekili ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli İstanbul 1. Bölge 2. sıradan, Ankara Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana 1. sıradan listeye girdi.

Öte yandan, kabinede yer alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep 1. sırada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul 2. Bölge 2. sırada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri 1. sırada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sırada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge 1. sırada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize 2. sırada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa 1. sırada, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin 1. sırada, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya 1. sırada, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas 1. sırada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar 1. sırada, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun 1. sırada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars 1. sırada yer aldı.

- Eski bakanlar da listede

AK Parti hükümetlerinde geçmişte görev alan bazı bakanların isimleri de AK Parti milletvekili aday listelerinde yer buldu.

Buna göre, eski başbakan yardımcıları Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıradan, Yalçın Akdoğan Ankara 1. Bölge 3. sıradan, Emrullah İşler Ankara 2. Bölge 3. sıradan, Hayati Yazıcı Rize 1. sıradan, eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Bingöl 1. sıradan, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala Bursa 2. Bölge 1. sıradan, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Diyarbakır 1. Bölge 1. sıradan, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan, eski AB Bakanı Volkan Bozkır İstanbul 2. Bölge 3. sıradan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç İstanbul 3. Bölge 3. sıradan, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal Kahramanmaraş 1. sıradan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Kayseri 3. sıradan aday gösterildi.

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