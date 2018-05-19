HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den usulüne uygun olarak istenmediği iddiasıyla ilgili olarak Hükümetten bir açıklama daha geldi.

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili iddialarına yanıt verdi.

"DAVET EDİYORUM"

Bozdağ, "Devlet yalan söylemez. Her şeyin kaydı, belgesi var. İnceyi gelip bizzat belgeleri görmeye davet ediyorum. Umarım evrakı gördükten sonra özür dileme erdemini gösterir" dedi.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Fetullah Gülen Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 5 yorum
DEVLET YALAN SÖYLEMEZ DE DEVLETİ YÖNETENLER YALANCININ ALLAHI OLMUŞ. ÇATIR ÇATIR MAŞALLAH
Devlet yalan söylemezmiş sen devlet değilsin badem bıyıklı fetöcü devleti de sahiplendiler sanırsın onlar kurmuşlr. Devlet toplumun örgütlenmiş tüm siyasal organlarıdır.Sen iktidarsın sen yalan söylersin çok yalan söylemiştin daha önce.Fetö bu ülkenin yetiştirdiği değerli kıymettir,bilge insandır, bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor demiştin o iğrenç ağzınla.çetedir diyenlere saldrmıştınız mecliste,senin içerde olman lazım ama seni eleştirenler içeride oluyor işte.sonra diyin neden elin Abdlisi Rusyalısı gelip bu lanet olası coğrafyayı sömüryr
bize gösterinde bizde görelim halk olarak bu belgeleri görmeye hakkım var
Fetocu cemaatcı bekir bir belge gösterecek isen yandaş basın var onlara göster.Sayın M.İNCE Tarafsız Cumhur Başkan adayı cemaat başkan adayı değil !!!! Sen onun muatabı olamazsın.
Devir Çamur At izi kalsın devri. Naçizane Fikrim olaki iktidar olamassanız falan bugüne kadar atılan çamurların misliyle çamur atın zafere gidilen yolda atılan çaurlar mubahtır.
Diğer Haberler
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.