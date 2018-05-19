Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili iddialarına yanıt verdi.
"DAVET EDİYORUM"
Bozdağ, "Devlet yalan söylemez. Her şeyin kaydı, belgesi var. İnceyi gelip bizzat belgeleri görmeye davet ediyorum. Umarım evrakı gördükten sonra özür dileme erdemini gösterir" dedi.
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