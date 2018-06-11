Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Savunmadan ziyade taarruz politikasını hayata geçirdik. Şu anda Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar var. Bunları uluslararası hukuka uygun yapıyoruz. Bu operasyon devam ediyor, devam edecektir. Her an her şey bölgede olabilir" dedi.
AA Editör Masası’na konuk olan Bekir Bozdağ şu mesajları verdi:
Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür.
MUHARREM İNCE'NİN İDDİALARI
Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?
Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır.
GÜLEN'İN ABD'DEN İADE TALEBİ
Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler... Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok... Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik.
MİLLET İTTİFAKI
Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, millet ittifakı değil.
Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir.
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