'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gül, açıklamasında süreçte yaşanlarla ilgili merak edilen noktalara açıklık getirdi. Gül, adaylığı ile ilgili bir sürecin de söz konusu olmadığını söyledi.

'AKAR ZİYARET ETTİ' İDDİASI SORULDU



ODA TV'de yer alan habere göre Gül, basın toplantısının sonunda gazetecilerden soru almayacağını söyledi. Ancak Amerika'nın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu, Gül'e, Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği iddiasını sordu.

Basın açıklamasında bu konuya değinmeyen Gül, gazeteci Hacaloğlu'nun sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Hilmi Hacaloğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Abdullah Gül, konuşmasının sonuna doğru soru almayacağını söyledi. Ama ben yine de Genelkurmay Başkanı Akar’ın kendisini ziyaret ettiği yönündeki iddiayı sordum. 11. Cumhurbaşkanı dediğini yaptı. Yanıt vermedi!"





