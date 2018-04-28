HABER

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Abdullah Gül, basın toplantısında gazetecilerden soru almayacağını söyledi. Ancak gazeteci Hilmi Hacaloğlu, Gül'e, Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği iddiasını sordu.

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gül, açıklamasında süreçte yaşanlarla ilgili merak edilen noktalara açıklık getirdi. Gül, adaylığı ile ilgili bir sürecin de söz konusu olmadığını söyledi.

'AKAR ZİYARET ETTİ' İDDİASI SORULDU

ODA TV'de yer alan habere göre Gül, basın toplantısının sonunda gazetecilerden soru almayacağını söyledi. Ancak Amerika'nın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu, Gül'e, Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği iddiasını sordu.

Basın açıklamasında bu konuya değinmeyen Gül, gazeteci Hacaloğlu'nun sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Hilmi Hacaloğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Abdullah Gül, konuşmasının sonuna doğru soru almayacağını söyledi. Ama ben yine de Genelkurmay Başkanı Akar’ın kendisini ziyaret ettiği yönündeki iddiayı sordum. 11. Cumhurbaşkanı dediğini yaptı. Yanıt vermedi!"

hilmi hacaloğlu

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklamasıBülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Adalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımıAdalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı
Abdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldiAbdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Abdullah Gül İbrahim Kalın

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Haber yapmak için yapılmış haber. Sonuna kadar okuyorum, belki bir şey çıkar diye ama yok. 0 a 0 elde var sıfır.
aday lığın söz konusu değilse bunca gün neyi bekledin bu zor açıklamayı yapmak için bak arınç çıktı ben sizinleyim dedi sende okadar yürektemi yoktu yoksa kapalı kapılar ardında istediğini bulamadınmı valahi sana yazıklar olsun ne yaptı ya bu erdoğan sana bütün makamları verdi kardeşim gül dedi ha seni yanlış anladıysa git sarıl boynuna ama bence sen okadarda mahsum değilsin kibirli tekisin .
Bir gün olsun söylenmesi gerekeni evelemeden söylesen ne olur du
BASKI YAPILDI VE HER ZAMANKİ GİBİ,CAYDI! BU ÜLKE YÜREKLİ YİĞİTLER İSTER,AYNEN KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ GİBİ!!! ÜLKENİN EN ÇOK İHTİYACI OLDUĞU ZAMAN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYANA VATAN SEVDALISI DEMEM BEN! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
gülün hanımının başı kapalı diye cumhurbaşkanlıgına karşı çıkanlarla gül bir arada olursa artık söylenecek söz olmaz
Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın

HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.