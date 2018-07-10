Hulusi Akar: Bundan sonra da artan tempoda çalışacağız

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yemin töreni sonrası Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan tempoda çalışacağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'teki yemin töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, bir soru üzerine, "Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetim düzeni için herkes canla başla çalışıp, bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti gösterip, inşallah başta terörle mücadele olmak üzere, diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız" diye konuştu.
Hulusi Akar kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.
FOTOĞRAFLI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum