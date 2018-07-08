Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür tarafından, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası öne sürüldü.
Mahmut Övür, 'Yeni dönem sürpriz isimler' başlıklı yazısında konuyla ilgili şu iddiada bulundu:
"Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz." Bu yaklaşımdan anlaşılan, bakanların partili kimliklerinin olmaması. Böylece günlerdir adları yazılan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Ahmet Arslan gibi devletin ana omurgasını oluşturan bakanlıkları iyi bilen bu isimleri en azından bir süre milletvekili olarak izleyebiliriz.
Bu isimler olmazsa kimler olur? Kulislerde o kadar çok isimden söz ediliyor ki… Ama önce konuşulan en çarpıcı değişime ve isme değinelim. Değişimin adresi TSK, isim de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin Akar olacağı öngörülüyor.
Eğer Akar oraya geçerse boşalacak koltuğa da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama en sürpriz isim onun yerine kimin getirileceğinde… Sıkı durun, bu isim 24 Haziran seçim sürecinde CHP adayı Muharrem İnce'nin haksız biçimde 'Apoletini sökeceğim' diyerek eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel… Temel, Kara Kuvvetleri Komutanı yapılarak bir anlamda İnce'ye de cevap verilmiş olacak."
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