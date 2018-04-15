Huriye Biter güven tazeledi

AK Parti oylarında Türkiye lideri olan Şanlıurfa’nın Harran İlçesi Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Huriye Biter seçildi. Biter, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Harran’ın AK Parti oylardaki liderliğini sürdürmesi ve oy oranının yüzde 100’lere taşınması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

AK Parti oylarında Türkiye lideri olan Şanlıurfa’nın Harran İlçesi Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Huriye Biter seçildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen 5. Olağan Kongreye, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcıları Bahattin Yıldız ile Cemil Çardak, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve partililer katıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen genel kurulda başkanlığa yeniden Huriye Biter seçildi. Göreve geldiği günden itibaren Harranlı kadınları bütünleştiren, ev ev gezerek sohbetler yapan, AK Partinin kadın, çocuk, engelli ve aileye yönelik uygulamalarının tüm kesimler tarafından bilinmesi için yoğun bir çaba harcayan Huriye Biter, kendisini yeniden bu göreve getiren üyelerine teşekkür etti.

Huriye Biter, AK Parti iktidarıyla birlikte kadınların sosyal statüsünü yükseltecek çok ciddi adımlar atıldığını, kadın erkek eşitliğini sağlayacak önemli düzenlemeler yapıldığını, evlerinde el işi ile emek üreten kadınlara emeklilik hakkı tanındığını, çalışan kadınlar için son derece önemli haklar getirildiğini hatırlattı. AK Partinin kadına verdiği değerin önemine dikkati çeken Biter, kadına pozitif ayrımcılık ilkesi ve özellikle iş hayatıyla ilgili düzenlemelerin kadınların daha aktif olmasını sağladığını kaydetti.

Anayasada ve medeni kanunda yapılan değişikliklerle ailenin ve kadının korunmasına yönelik önemli mesafeler alındığını vurgulayan Huriye Biter, aile içi şiddet gören kadınlar için de son derece önemli düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Toplumun kanayan yarası töre cinayetlerinin nitelikli adam öldürme kapsamına alınarak tahrik indiriminden mahrum bırakıldığını anlatan Huriye Biter, “Anayasada yapılan değişiklikle kadınlar, çocuklar, özürlüler, yaşlılar, şehit, dul ve yetimleri ve gazilerin haklarının korunması yönünde alınacak tüm ilave düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olmadığı anayasal güvence altına alındı” diye konuştu.

Huriye Biter, son yapılan referandumda yüze 97.27 ile Türkiye birincisi olan Harran’ın bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirterek, tüm katılımcılara ve üyelerine teşekkür etti.