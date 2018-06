ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimliklerimiz farklı olabilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya farklı gözlüklerle bakabiliriz. Ama aynı ülkede aynı bayrağın altında bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzurlu yaşamak kadar güzel bir şey yoktur. İsteriz ki her evde bereket olsun. İsteriz ki her evde tencere kaynasın. İsteriz ki her evde huzur olsun." dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Çanakkale'ye gelen Kılıçdaroğlu, belediye tarafından Barbaros Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberliğin timsali olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir aydayız. Bereketli bir aydayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Sevginin, hoşgörünün egemen olması gereken bir aydayız. Ramazan sofralarında bir araya geliyoruz. Gönül ister ki, bütün günlerimiz böyle güzel olsun. Bir arada olalım. Kimliklerimiz farklı olabilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya farklı gözlüklerle bakabiliriz. Ama aynı ülkede aynı bayrağın altında bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzurlu yaşamak kadar güzel bir şey yoktur. İsteriz ki her evde bereket olsun. İsteriz ki her evde tencere kaynasın. İsteriz ki her evde huzur olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Esenler Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'na giderek, burada vatandaşlarla sohbet etti. İkram edilen Çanakkale kirazının tadına bakan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve partililer eşlik etti.