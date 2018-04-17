İbadi, IKBY başkentinde ofis açıyor

Irak Başbakan Haydar İbadi, Mayıs ayında yapılacak seçimler için Erbil’de ofis açmaya hazırlanıyor.

Irak’ta Mayıs ayında yapılacak genel seçimlerine, Zafer İttifakı (İtilafu el- Nasr) listesiyle katılan Başbakan Haydar İbadi, Süleymaniye ile Duhok’un ardından Erbil’de de ofis açmaya hazırlanıyor. Erbil listesindeki adaylardan Himan Remzi İHA’ya yaptığı açıklamada ofisin tüm hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki Cumartesi günü resmi bir şekilde açılacağını bildirdi. Seçim kampanyası boyunca kayda değer herhangi bir ihlallin yaşanmadığına dikkat çeken Remzi “Henüz bir ciddi ihlal yaşanmadı ancak sözlü tacizler ve adayları hedef alan suçlamalar oluyor zaman zaman ve bunları önermek için gerekli yasal işlemleri başlatacağız” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında IKBY’nin gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu ardından, 16 Ekim’de Irak güvenlik güçlerinin başta Kerkük olmak üzere Bağdat ile Erbil arasındaki bütün tartışmalı bölgeleri kontrol etmesi ardından iki taraf arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.