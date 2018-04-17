HABER

İbadi, IKBY başkentinde ofis açıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Irak Başbakan Haydar İbadi, Mayıs ayında yapılacak seçimler için Erbil’de ofis açmaya hazırlanıyor.Irak’ta Mayıs ayında yapılacak genel seçimlerine, Zafer İttifakı (İtilafu el- Nasr) listesiyle katılan Başbakan Haydar İbadi, Süleymaniye ile Duhok’un ardından Erbil’de de ofis açmaya hazırlanıyor.

Irak Başbakan Haydar İbadi, Mayıs ayında yapılacak seçimler için Erbil’de ofis açmaya hazırlanıyor.
Irak’ta Mayıs ayında yapılacak genel seçimlerine, Zafer İttifakı (İtilafu el- Nasr) listesiyle katılan Başbakan Haydar İbadi, Süleymaniye ile Duhok’un ardından Erbil’de de ofis açmaya hazırlanıyor. Erbil listesindeki adaylardan Himan Remzi İHA’ya yaptığı açıklamada ofisin tüm hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki Cumartesi günü resmi bir şekilde açılacağını bildirdi. Seçim kampanyası boyunca kayda değer herhangi bir ihlallin yaşanmadığına dikkat çeken Remzi “Henüz bir ciddi ihlal yaşanmadı ancak sözlü tacizler ve adayları hedef alan suçlamalar oluyor zaman zaman ve bunları önermek için gerekli yasal işlemleri başlatacağız” ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz Eylül ayında IKBY’nin gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu ardından, 16 Ekim’de Irak güvenlik güçlerinin başta Kerkük olmak üzere Bağdat ile Erbil arasındaki bütün tartışmalı bölgeleri kontrol etmesi ardından iki taraf arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklamasıAK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.