İbadi, referandumdan sonra seçim propagandası için Erbil’de

Zafer Koalisyonu Başkanı Başbakan Haydar İbadi, seçim kampanyası çerçevesinde bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) başkenti Erbil’e ulaştı.

Erbil Havaalanında IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, seçim propagandasının düzenlendiği Saad Abdullah Konferans Salonu’na geldi. Erbil’deki adaylarını tanıtan İbadi yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınmasının birlikten geçtiğini vurguladı. DEAŞ ile mücadelede elde edilen zaferde IKBY Peşmerge güçlerinin de payı olduğunun altını çizen İbadi, “DEAŞ ile başlattığımız savaşta Peşmerge güçleri ile Irak ordusunun kanları birbirine karıştı” dedi.

Tartışmalı referandum ardından ilk kez Erbil’i ziyaret eden İbadi yaptığı konuşmada yolsuzluğa değinerek şunları söyledi:

“DEAŞ Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından örgüte karşı yaptığımız savaşı kazandık şimdi ise gerek IKBY gerek Irak’ta olsun yolsuzluğa karşı yeni bir savaş başlatacağız. Herkesin bu savaşta bizi desteklemesi gerekiyor çünkü yolsuzluk olmasaydı ne DEAŞ çıkardı ne de ülkede yoksulluk olurdu, Irak’ın zenginliği hepimize yeter” ifadelerini kullandı.

Irak savaş uçaklarının Suriye’de yaptığı hava harekatı konusuna değinen İbadi, operasyonların devam edeceğini bir kez daha vurguladı. Diğer yandan İbadi’nin ziyaretini protesto eden bir grup, İbadi’nin salon önüne asılan dev posterlerini parçaladı.

Göstericiler IKBY’nin yaşadığı ekonomik krizden İbadi’yi sorumlu tutarak Erbil’den ayrılmasını istedi. Başbakan İbadi’nin programı çerçevesinde IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıkları giderme yollarının ele alınması öngörülüyor.

