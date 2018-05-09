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İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün sosyal medyada başlatılan “tamam” paylaşımlarına ilişkin soruya yanıt verdi.

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Gazetecilerin sosyal medyada başlatılan “tamam” paylaşımlarına ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Fakat sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişecek netice vermeyecek beyhude çabalar var. Çok tecrübe ettik, nihai kararını verecek olan milletimizdir. Sandığa gidildiğinde verilecek karar belli olacaktır. Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar sonuç vermeyecektir. Gerçekler her şeyi ortaya çıkaracak. 24 Haziran'da milletimizin kararını göreceğiz. Şu kadar tweet atılmış gibi şeylerin çok" bağlayıcılığı yok." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından önemli satır başları;

"Bugün itibarı ile muhalefetin adayları ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar karşılıklı saygı içinde coşkulu bir seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri, mitingler olacak. Kendisi 3 aydır sahada. 50 ile gitti. 30 kadar büyük ilde miting ve toplantı yapılması planlanıyor."

"Birazdan burada Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapılacak. Konular etraflıca eline alınacak. 2013'te çok güçlü bir ekonomi göstergesi sergiledik. Geçen yıldan bu yana ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaştı. Ciddi bir başarı olarak bu da not edilmelidir."

"Turizmde çok pozitif bir ivme var. Bu yıl itibarı ile Cumhurbaşkanımızın tahmini ve koyduğu hedef olarak 40 milyon turist bekleniyor. Birçok esnafın bundan yararlanması anlamına da geliyor. Dün İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilmesi de piyasaları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermk gerekirse, mali disipline dayalı politikalar devam edecek. Büyük yatırımlar zaten seçim sürecinden bağımsız tam kapasite ile devam etmektedir. Cari açık, istihdam gibi konular bugünkü toplantıda ele alınacak. Seçimin erkene alınasının piyasalara olumlu katkısı da oldu."

"İç tehdit, dış tehdit, FETÖ, PKK gibi tehditlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Afrin'deki harekatımız büyük ölçüde güvenlik ve istikrarı sağlamış durumda. TSK, Polis Teşkilatı, MİT ve korucularımız çalışmalarını devam ettirmekteler. Gözlem noktaları İdlib'e sıkışmıs 2.5 milon insan için de önem arz ediyor. Terörle mücadelemiz sürecek."

"Çok yoğun bir dış politika ziyaretimiz oldu. Azerbaycan lideri Aliyev ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. İki ülkenin kadim dostluğu için kayıtlara geçti. Özbekistan'da Türk iş adamları aha rahat ortamda çalışabilecekler. Özbekistan cumhurbaşkanı bunu açıkça ifade etti. Güney Kore'ye gerçekleştirilen ziyaretten Güney Kore makamları memnuniyetle karşıladı. Türkiye, Kuzey, Güney yakınlaşmasını tam desteklemektedir. Cumhurbaşkanımız, bize düşen bir şey olursa katkı sağlamak isteriz diye bunu ilettiler. Sırbistan Cumhurbaşkanı 2 gün önce ülkemizi ziyaret etti. 360 derece dış politika açısından bu önemli. Türkiye, tek yönlü politika izliyor eleştirilerine karşı bu ziyaretler önemli."

"Bir diğer önemli konu dün ABD'nin İran'la yaılan anlaşmadan tek taraflı olarak ortaya çıkan bir durum var. ABD'nin tek taraflı çekilmesi endişe vericidir. Uzun müzakereler sonucu varılan bir anlaşmanın tek taraflı kaldırılması ABD'nin güvenilirliğini de sarsmaktadır. Şunun da altını çizeyim, biz bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Buna nükleer silahı olduğu bilinen ülkeler de dahildir."

"Fransa'da yayınlanan bildiriye girmeyeceğim ama ona değinecek bir konuya gireceğim. Sadece Almanya'da geçen yıl 1075 islama nefret suçu işlendi. Antiisemitik saldırıların da artış gösterdiğini görüyoruz. Yine Almanya'da 1705 antisemitik suç işlendi. Bunun sebebi, Avrupa'da yükselen aşırı sağ etkisidir. Bizim kitabımızla uğraşmak yerine aşırı sağın yükselişini kontrol etmeliler."

SORU-CEVAP

'TAMAM' PAYLAŞIMLARI

Milletimiz tamam derse çekiliriz açıklaması - "Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Buna bigane kalmak mümkün değil. Sosyal medya ile bir takım çalışmalara girmek beyhude çabadır. Biz bu tarz şeyleri çok yaşadık, tecrübe ettik. Buna asıl karar verecek olan sanduığa gidecek milletimizdir. Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar sonuç vermeyecektir. Biz sanal ile değil gerçekle uğraşalım. Biz milletimizin devam diyeceğine inanıyoruz. Aslolan milletimizin vereceği karardır."

ÖĞRETMENLER İÇİN ATAMA MÜJDESİ

"25 bin öğretmenin atanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Eyül ayı itibarı ile 25 bin öğretmenimiz göreve başlayacak."

TRUMP'IN İRAN KARARI

Trump'ın kararı - "Hemen yarın böyle bir görüşme kararı yok. Cumhurbaşkanımız bir kanala verdiği mülakatta da konuyu açtı. Bu kavgaların kazananı olmaz. Siz küresel dünyada bir adım atınca bunun sonuçlarının ne olacağını düşünmek zorundasınız. Eninde sonunda bu etki sizi de bir yerde vurur. ABD, bu karardan vazgeçer, geçmez bu onların kararı. Bu karar, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki piyasaları da etkiliyor. Bölgede yeterince gerilim var. Bütün bunları düşününce yenileri eklemenin devlet aklıyla düşününce bir mantığı yok."

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan'daki FETÖ davaları - "Şimdi bu 8 teröristten 2'sinin ilticasının kabul edilmesi vahim durum. İadesini defalarca konuştuk. Teröristlerin elleri kollarını sallayarak gezmeleri de gözüüzün önüğnde duruyor. Bizim buna kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Bunlar TSK'nın 2 helikopterini çalarak gitti, bunu herkes biliyor. Bırakın iadelerini, serbest bırakılmaları hukuk açısından da skandaldır. Biz ikili ilişkiler ve hukuk içinde tüm çağrıları yaptık. Tam tersi olsaydı, biz bunları burada korusaydık. İlticasını kabul etseydik, tepkileri ne olurdu? Türkiye fazla tepki veriyor diyorlar. Söze gelince bir darbeyi desteklemiyoruz diyorlar, somut adıma gelince iltica talebinin kabul edildiği görülüyor. Diğer Avrupa'ya kaçan teröristlerle ilgili çağrımızı da yineliyoruz. Her türlü işlemi hayata geçireceğimizi söylüyoruz."

MHP İLE ORTAK MİTİNG

"Böyle bir ihtimal var. Net bir takvim oluşturulmadı. MHP ile ortak bir miting de yapılabilir. Cumhur İttifakı için bir möiting yapılabilir. BBP de buna katılabilir. Cumhur İttifakı'nın sokaklarda kabul edildiğini görüyorsunuz."

"İran bizim önemli bir ortağımızdır, komşumuzdur. Daha öncede İran'a yönelik yaptırımlar yapıldı. Biz böyle çatışmalardan ise daha angaje edici bir şeyden yanayız. İran ile her konuda anlaştığımız anlamına gelmiyor. Anlaştığımız, anlaşamadığımız konular da var. Yeni yaptırım listesini de görmek lazım. Somut çıktıları görelim. Bu kararın bölgedeki çatışmaları, istikrarsızlığı körükleyeceği yönünde ciddi bir düşüncemiz var."

ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ

"Muharrem İnce'nin randevu talebi bize ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde olabilir. Nezaket çerçevesinde İnce ile görüşecektir. Seçim tarihinin ilanından itibaren biz bu seçim kampanyasının yapıcı söylemlerle sürdürülmesi gerektiğini söyledik. Cumhurbaşkanımız manifestoda da bunu açıkça beyan etti. Dolayısı ile bu kabul gerçekleşecektir. Karşılıklı hayırlı olsun denecektir. Randevu verilmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Özel kalemler bunun üzerinde çalışıyor."

"Avrupa'da kurulan Türk Demokratlar Birliği adından bir STK'mız var. Bunlar son yıllarda açılarak başka ülkenin vatandaşları ile de bağlantılar kurdular. Onların bu seneki olağan kongresi Bosna'da yapılacak. Cumhurbaşkanımızı da davet ettiler. Orada bu buluşma gerçekleşecek. İçerideki seçim programımız yoğun. Sürede kısıtlı, başka bir Avrupa buluşması şimdi görünmüyor. Kampanya ile birlikte devlet yönetme işi de devam ediyor."

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İbrahim Kalın sosyal medya tamam Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
defolun artık :) Tamam
bi bakın bakalım.bot hesaplar tamam da mi var devam da mı... beyhude çabaysa neden devam tagini açtırıp karşılık verme gereği duydunuz :))
boşsa niye açıklama yapıyorsun
bu şekilde yaparak AKP nin oyunu daha fazla artiriyorlar hırs yaptırıyorlar insana
@samto84 çaldığınızın resmi kanıtıdır
Ne kadarda çok milyon milyar kişi tamam demiş
o zaman kalın harflerle T A M A M
Dinimizi ve memleketimizi yediniz bitirdiniz. Lütfen defolun
@letoon09 yaşamadığın din nasıl senin oluyor.sen defol
@letoon09 GAVUR NİKİYLER HANGİ DİNDEN BAHSEDİYORSUN
O KÖTÜ İNSANLAR O “ BOTLARA” BİNİP GİDECEK !! MİLLETİN ÜSTÜNDE BİR GÜÇ YOK MİLLET GETİRDİ MİLLET SİZİ GÖNDERECEK !!
Allahın izniyle sizden kurtulacağız. yani rüşvetten ,hırsızlıktan, yoksulluktan,yandaşçılıktan, geleceksizlikten kurtulacağız
ben boot değilim hep masllar hep masallar ülkeyi fakirleştirip kendinizinzengin ettiniz yuuuuuhhhhhh
ölümüne #tamam
tamam
40 milyon turist reisin davetini bekliyodu zaten iyi oldu bu suriyeliler de turistten sayılıyor mu acaba 4 milyon oldular
Recep efendi kendi kalesine gol attı. Bot hesaplarla şişirilen Devam da ellerinde patlayınca ikinci gol geldi. bakanların çıkıp tek tek açıklama yapması ile hat-trick oldu
T A M A M YETER.
T A M A M !
Yalanların yoğurucularında neyin telaşıdır bilmem ki. Nryin savunması bu. Tamam diyemez mi bu millet.aklı evvelin biri de tamam diyenler fetocuymuş yok pekakalıymış. Siz proje partisi olarak bu ülkeyi uçuruma sürüklerken BOP tezgahında bu gün terörist dediğiniz guruplarla(ki teröristler) birlikte sergilenen farklı ürünlerdiniz.
@hayati_abat69 AYNEN
bot mu ? detay maxiyi 2 aydir kapatan sizlersiniz... bot hesap degil original hesaplar tanam dedi.
Gideceksiniz. BOP projesini bozacağız.1.5 milyar örtülü ödenek hesabını soran var mı ? ey gariban halk.
dolar dıyorum 4.40
milletin verdiği kararı ysk bozuyor. bu da demek olyor ki DEVAM
tamam
Demokrasiyi sadece bir söylem olarak kullanan bu siyasilerden başka bir şey beklenemezdi zaten
24 hazirandan sonra sende işsiz kalacaksın yavuz bingöle söylede sanada bir canlı müzik yapacağın saz çalacağın bir yer ayarlasın:))
sayın bürokratlarım tamam demek tamam demek anlayın artık hep başkaları suçlu olamaz oluyorsa onuda anlayın artık vatandaş olarak istediğim alım ve refah düzeyimin yükselmesi ödediğim vergilerin karşılığının en kısa yoldan bana dönmesi yolu asfaltı köprüleri yine yapalımda bunların yenmeyeceğini ve yüksek maliyetlerinin bilinmesi peşkeş çekilen paraların nerelere gittiğinin hesabının sorulması başkaları 0,75 cente 2,5 lt içecek içerken benim 1 tl e 0,50 lt suyu bile içememem bana acayip koyuyor keşke herkes ülkesini düşünüp ona göre çalışsa
TAMAM Yeter artık:)
İBRAHİM BEY ALLAH SÖYLETİYOR İŞTE BİR ESNAF OLARAK TAMAM İŞTE TAMAM. HA NİYE TAMAM DİYE SORARSAN: 4 BAKANI NİYE YÜCE DİVANA GÖNDERMEYEREK LEKELEDİNİZ AKP Yİ. 3 SEFER OY VEREN BİRİ OLARAK NİYE ARAŞTIRMADINIZ ZARRAFI BİZ ESNAF OLARAK 30000 tl KREDİ ALMAK İÇİN 30 TAKLA ATALIM SİZ ZARRAFA TELAFFUZ EDEMİYORUM BİRMİLYARİKİYÜZ MİLYON EURO KREDİ VERDİNİZ TÜRK OLMAYAN BİRİNE NEDEN NEDEN NİÇİN.
tamam ne ya yerli otoda 2 arabası olanlara yerli ve elektrikli alırsalar ötv yok çünkü çevreyi kirletmesin diye elektrikliye teşvik birde bize emanet suriyeli muhacir kardeşlerimizden hasta olanlara bedelsiz yerli oto bu bile sadece devam eder be
Tamam mı devammı o halkın bileceği iş
REİS ÖLÜMÜNE YANINDAYIZ
EYT mağdurları yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar "TAMAM" mı ????
Sana da tamam ibo
Defolun tamam
Atanamayan öğretmenler hımmmm TAMAM
24 haziran bayramın olsun TÜRKİYEM! iyi parti muharrem ince finali var çal kemancı...
SAADET'E TEVECCÜH HATSAFHADA
tamam...
yeriniz rahat demi şimdi kim kalkıp gidecek ne güzel geçinip gidiyodunuz o ihale senin bu ihale benim hadi hadi tamam yeter . şimdi hesap zamanı artık
En çok İbrahim Kalına acıyorum Sağolsun Cumhurbaşkanımız sürekli pot kırsın mantık dışı demeçler versin Sonra bu adamcağız arkasından dolaşıp herşeye mantıklı bir kılıf bulmaya çalışsın vallahi işi çok zor yazık bu adama inanın Akp kaybederse en çok bu adamcağız rahatlayacak kurtuldum diye
sayın kalın olmuyor işte naparsan yap son günleriniz
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