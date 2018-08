İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!

'ÖZGÜR DÜNYA, TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇMELİ'

Türkiye'nin tüm dünya açısından tehlikeli olduğunu ve 'dünyanın en güçlü devleti olan ABD'nin bu konuda çok önemli yardımlarda bulunabileceğine' değinildi.

Haberde, Türkiye'ye operasyon çağrısında bulunulurken, 'Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli' ifadelerinde bulunuldu.

TÜRKİYE'DEN YANIT!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek

PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.

Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? https://t.co/tfYPKA2JJk