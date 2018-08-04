İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!

Haberde, Erdoğan'ın, 'Sünnilerin lideri' sıfatıyla hareket ettiğini ve Orta Doğu'da karmaşa yarattığı iddia edildi. Türkiye'nin Rusya ve Amerika'yla ikili ilişkilerinin bulunduğu belirtilirken, Erdoğan'ın dış politikasının ikilik içerdiği ve akıl dışı olduğu savunuldu.

Newsweek'in haberinde, Türkiye'nin 'terör rejimine doğru yöneldiğine' ve Türkiye'nin bir zamanlar demokratik ve ılımlı olduğuna değinildi. Haberde Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek istediği ifade edilirken bölgedeki operasyonlarda Kürtlerin katledildiği yazıldı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde, dış politikada saldırgan bir tutum izlendiği bahsedilirken, iç siyasette de Kürtlerin kullanıldığını ve 2013 yılındaki çözüm sürecine rağmen son dönemlerde 'Kürtlere karşı saldırgan bir politika izlendiği' görüşü dile getirildi.

31 Temmuzda yayımlanan "Erdoğan Kürtleri kırmak ve Osmanlı'yı diriltmek istiyor" başlıklı haberde Türkiye'ye yönelik ağır ifadeler kullanıldı. Jonathan Watchel ve Albert Watchel imzalı haberde, Türkiye'nin son yıllardaki dış politikasına değinildi.

'ÖZGÜR DÜNYA, TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇMELİ'

Türkiye'nin tüm dünya açısından tehlikeli olduğunu ve 'dünyanın en güçlü devleti olan ABD'nin bu konuda çok önemli yardımlarda bulunabileceğine' değinildi.

Haberde, Türkiye'ye operasyon çağrısında bulunulurken, 'Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli' ifadelerinde bulunuldu.

TÜRKİYE'DEN YANIT!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek

PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.

Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? https://t.co/tfYPKA2JJk — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 4 Ağustos 2018



