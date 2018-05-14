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İbrahim Kalın: Dünyanın sessizliği utanç tablosudur

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi.

İbrahim Kalın: Dünyanın sessizliği utanç tablosudur

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi. Kalın, "Bugün İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail'in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur" mesajını paylaştı.

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