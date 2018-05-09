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İbrahim Kalın: (Tamam-devam polemiği) Kararın 'devam' olacağını öngörüyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

"KARARIN BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIĞI KÖRÜKLEYECEĞİNE YÖNELİK CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR"  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İran önemli bir ticaret ortağımızdır.

"KARARIN BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIĞI KÖRÜKLEYECEĞİNE YÖNELİK CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İran önemli bir ticaret ortağımızdır. Önemli anlaşmalarımız var. Birçok alanda yürütülen önemli ilişkilerimiz var. Daha önce de yaptırımlar uygulandı. Biz bu tür çatışmacı yaklaşımlardan ziyade kucaklayıcı yaklaşımdan yanayız. İran ile her konuda anlaştığımız manasına gelmiyor. Yeni yaptırım rejiminin kapsamını görmemiz lazım. Prensip olarak bu kararın bölgede istikrarsızlığı körükleyeceğine yönelik ciddi endişelerimiz var" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ GÜN İÇİNDE İNCE'Yİ KABUL EDEBİLİR"
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Sayın Muharrem İnce'nin talebi bize ulaştı. Cumhurbaşkanımız da ifade etti uygun bir zamanda AK Parti Genel Merkezi'nde kendisini kabul edecek. Program üzerinde çalışılıyor, önümüzdeki bir kaç gün içinde olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız nezaket çerçevesinde sayın İnce'yi kabul edecek, görüşecek. Seviyesiz, düzeysiz, yaklaşımlar, saldırılar kabul edebileceğimiz bir tarz değildir. Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına da aykırıdır. Bu kabul bu çerçevede gerçekleşecektir. Karşlılıklı olarak hayırlı olsun denecektir. Kendi ilkelerimiz çerçevesinde bu kampanyayı yürüteceğiz. Randevu verilmesinde bir sıkıntı yok. Gün ve saat olarak özel kalemler bunu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu görüşme gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

(BEŞTEPE'DEKİ EKONOMİ ZİRVESİ) "OLAĞANÜSTÜLÜK VE PANİK HALİ ÇIKARMAK DOĞRU OLMAZ"
Kalın, "Başbakanımızın bir paket açıklaması oldu. Bu sabah Maliye Bakanımız varlık getirecek kişilerle ilgili teşviklerin hayata getirileceğini ifade etti. Bu tür toplantılar zaman zaman yapılır. Buradan olağanüstülük ve panik hali çıkarmak doğru olmaz. Piyasadaki spekülatif haberler yerine resmi makamların açıklamalarını esas almakta fayda var. Döviz meselesi olsun, diğer meseleler olsun bu toplantıda etraflı bir şekilde ele alınacak" açıklamasında bulundu.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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