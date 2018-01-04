HABER

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 13:25 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Hakan Atilla ile ilgili kararına ilişkin, "Bu skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo şu an hayata geçirilmektedir" dedi. Kalın ayrıca "Kabine değişikliği gündemimizde yok" ifadesini kullandı. Kalın ayrıca bedelli askerlik konusunda da soruları cevapladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bedelli askerlik

Kalın, "Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna da, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok." yanıtını verdi.

İşte Kalın'ın açıklamaları:

İşsizlik oranında büyük bir düşüş gerçekleşti, 2017 içerisinde. Taşeron işçilere verilmiş söz de hayata geçirildi. 1 milyondan fazla işçinin kadroya alınması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Turizmde ciddi ivme yakalandı. Turist sayısı 39 milyona doğru gidiyor.

Macron açıklaması

Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron basınla bir araya geldiğinde Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili bazı ifadeler kullandılar. Bu değerlendirmelerinin bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Eğer ön yargılı bir değerlendirme yahut hüküm verme söz konusu değilse Türkiye'de yargı ile ilgili konular yargının uhdesindedir. Bir kişinin gazeteci olması veya başka bir görevde olması onun masum olduğu, suç işlemeyeceği anlamına gelmez." dedi.

Hakan Atilla davası

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'deki Hakan Atilla davası hakkında şunları söyledi:

"Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Bundan daha öte bir anlamı yoktur. Zaten bu davanın Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo şu an hayata geçirilmektedir."

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla davası ile ilgili flaş açıklama

'İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir'

Kalın, İran'daki protestolarla ilgili, "Bizim için İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir. Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz." dedi.

'Kabine değişikliği söz konusu değil'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şu anda gündemimizde bir kabine değişikliği söz konusu değil" diye konuştu.

'Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez'

Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi konusunda Kalın, şunları söyledi:

"Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez. Suriye Kürtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tür insan hakları ihlalleriyle, ne tür zulümlerle alan hakimiyeti sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Batı basını bunu görmek istemeyebilir çünkü bu, ABD'nin planının bir parçası olarak hayata geçirilmiş bir uygulama."

Soylu'nun "kırın ayağını suçu bana atın" sözleri

Kalın İçişleri Bakanı'nın sözleri için "terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele bağlamında bir kararlılık ifadesidir. Hukuki çerçevenin dışına çıkan bir açıklama asla değildir. Orada emniyet görevlilerine konuşuyor. Ve uyuşturucu gibi bir belaya karşı kararlı bir şekilde mücadele edin çağrısı yapıyor. Kararlı olun üzerine gidin çağrısı yapıyor. her öüne gelene bir infaz yetkisi veriliyor gibi yerlere çekmek kötü niyettir" dedi.

Meral Akşener'in "silahlı kamplar" açıklaması

İYİ Parti lideri Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz" sözlerini de değerlendiren kalın "Gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan halkı kaosa sevk etmeyi amaçlayan bir açıklamadır" ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İbrahim Kalın Son dakika hakan atilla

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

İlginizi Çekebilir

'Yüzde 30 istemiştim erkekler direndi'

'Yüzde 30 istemiştim erkekler direndi'

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: İspat etmezsen boğazına ne takacağız görecekler

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: İspat etmezsen boğazına ne takacağız görecekler

HDP'ten çok sert Reza Zarrab açıklaması

HDP'ten çok sert Reza Zarrab açıklaması

Gece yarısı Ankara'yı sarsan iddia! Sağlık Bakanı Demircan istifa mı etti?

Gece yarısı Ankara'yı sarsan iddia! Sağlık Bakanı Demircan istifa mı etti?

Kılıçdaroğlu'nun belgeleriyle ilgili AK Parti'den yeni açıklama: Gündemimizde yer almayacak

Kılıçdaroğlu'nun belgeleriyle ilgili AK Parti'den yeni açıklama: Gündemimizde yer almayacak

Okuyucu Yorumları 24 yorum
anca asar keserler abd ye cezayı yazar gariban halka bedel ödetirler rüşvetçi hırsızlarda bal kaymak yer dışarda
Bu ülkede skandalın adı sizsiniz
Yıllardır hükümet muhalifi Cüneyt Özdemir bile anladı abd nin asıl amacını Bakının adam ne diyor. "Bu dava neydi? Ben anlamadım. FETÖ'cü polis FBI'dan 50 bin dolar rüşvet alıp TANIK oluyor. Sarraf içerden çıkmak için mahkemeyle anlaşmış, herkese İFTİRA atıyor.Böyle tuhaf bir dava.
@yaaa_yalcin abd nin amacını turkiyede herkes biliyor ve herkesin fikri aynı...ama bazıları bu aptallıgın neden yapıldıgını neden rusvetin uzerine burda gidilmedigini adamın neden protokollerde turkiyeyi idare eden biri gibi oturtuldugunu ve mit raporunda iran ajanı oldugu belirtildigi halde neden burda tutuklanmadıgını MERAK EDİYOR
utanç verici olduğu konusunda türkiye olarak hemfikiriz
amerikanin usaklari bu dumenden tepkileri duymuyo ki amerika :))
@che873 yobaz uşaklarıda beyin yorup düşünmüyor bu neyin avanta davası diye...
herkez iftiracı herkez türkiyeye komplo kuruyor tek doğruları söyleyenler padişah ve sadrazamları yok arkadaş bu ülkede adaletli hiçbirşey yok akpartiye yakınsan iş de aş da saygınlık da heryol açılır sana ama değilsen sen bir ya fetöcüsün ya pkk lısın yada vatan hainisin.üzülüyorum ama malesef ülkemizin durumu bu
amerikan adaleti sizin meclisinizin adaletine benzemiy dimi!!!
akp rüşvetçi zam seven hırız olarak türkiye tarihine geçmiştir nokta
şimdi abd mahkeme kararını ağzında salyalarıyla bekleyenlerin yorumlarını okuyalım mynet gibi düşünenler yandaşlık bi anlatında editör okur belki
sen zarraba para transferi için bankanın kapılarını aç,sonrada pişkin pişkin eleştir.ne yüzsüzsünüz be.olan bankacıya oldu.sizde masum gibi dolaşın.utanmazlar.
fetö domuzu ve domuzcukları türkiye ile ugrasmaktan vazgecmeyecek gibi geliyor...şıracının şahidi bozacı....belki bundan 20 yıl sonra amerikan yargısının kokuşmuş yolsuzluklarına örnek olacak bir davadır.
TÜRKİYE BU REZZA İŞİNİ KENDİ YARGISI VASITASI İLE ÇÖZSEİDİ ŞİMDİ UTANÇ VERİCİ DİYE ÇIKIŞ YOLU ARAMAZDI. AMA ÇÖZEMEDİ ÇÖZEMEZDİDE ÇÜNKİ TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBENİN DİNİNDE
KURUMA MAL EDİLEMEZ ÇÜNKÜ KURUMUN SAHİBİ DEĞİL ATİLLA
sizin yapamadiginizi yapiyorlar. normal aglamaları.
Gösterilen tepkiler YAPMACIK,CİDDİYETTEN VE TURARLILIKTAN UZAKTIR. Çünkü bu ülkeyi idare MAVİ MARMARAYI GÖNDERİP,VATANDAŞLARINI KATLEDENLERE O ZAMAN AYNI ŞEYLERİ SÖYLEDİLER. Aradan yıllar geçince bu alill kafalar'DÖNEMİN BAŞBAKANINAMI SORDULAR,ya da 'BİZ İSRAİL'E,İSRAİL BİZE MUHTAÇ,diyerek KATİLLERİN CEZA ALMASINI ENGELLEDİLER.3 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ALINMASI MÜMKÜN İKEN,20 MİLYONA DİNKARDEŞİ ŞEHİDİ SATANA KİM İNANIR VE CİDDİYE ALIR. Yarında derler 'bd bize ,biz abd'ye muhtacız,DEMEDİ DEMEYİN BEKLEYİN GÖRELİM.
basbaya fetö domuzu amerikan yargı sistemini rüşvete bağlamış ne davası ne yargısı...wikileaks,aleyna tiki leaks guantanamo panama malta zürih belgeleri diye cıkar hepsi ortaya izleyin bu filmin sonu trump'ı bile yerinden hoplattırır.
Yol biter yakında bu gidişle.
hem kime sordunuzda kafanıza göre ambargoyu istediğiniz ülkeye uyguluyorsunuz ? rusyayada uygulanıyor ambargo şu anda kuzey koreye de uygulanıyor tanımıyoruz ambargolarınızı...
amarika amarika , o üstün yetenekli savcı ve yargıclarınız alman merkez bankası ve finans kurumları irana ambargoyu delmemiştir desin kafamı keserim
bugünden tezi yok incirlik üssü kapatılıp oradaki abd li ler tutuklanıp mahkemeye çıkarılmalı. 15 temmuzda darbeye yardım ve yataklıktan hepsi içeri tıkılmalı.suriye deki abd subaylarına gıyabında cezalar verilip intikamımız alınmalı.bu şerefsizlere karşılığı verilmeli
SİYASETİN ŞU TUTUMUNA BAYILIYORUM. YAP İŞLET DEVRET. BU İŞİ KARLI DİYE HER ALANDA KULLANMAYA BAŞLADIK. NOKTA
bu kadar basit hemi kadro tamam nerde kızılay taşeron çalışanlarının durumu kadrolu taşeron aynı izi yapıyor ama maaşlar 3te 1 yazık bu adaletsizliği kaldırın
Diğer Haberler
Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi

Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler

AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler

YSK flaş 'İYİ Parti' kararının gerekçesini açıkladı

YSK flaş 'İYİ Parti' kararının gerekçesini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.