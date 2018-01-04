İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Bedelli askerlik
Kalın, "Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna da, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok." yanıtını verdi.
İşte Kalın'ın açıklamaları:
İşsizlik oranında büyük bir düşüş gerçekleşti, 2017 içerisinde. Taşeron işçilere verilmiş söz de hayata geçirildi. 1 milyondan fazla işçinin kadroya alınması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Turizmde ciddi ivme yakalandı. Turist sayısı 39 milyona doğru gidiyor.
Macron açıklaması
Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron basınla bir araya geldiğinde Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili bazı ifadeler kullandılar. Bu değerlendirmelerinin bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Eğer ön yargılı bir değerlendirme yahut hüküm verme söz konusu değilse Türkiye'de yargı ile ilgili konular yargının uhdesindedir. Bir kişinin gazeteci olması veya başka bir görevde olması onun masum olduğu, suç işlemeyeceği anlamına gelmez." dedi.
Hakan Atilla davası
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'deki Hakan Atilla davası hakkında şunları söyledi:
"Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Bundan daha öte bir anlamı yoktur. Zaten bu davanın Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo şu an hayata geçirilmektedir."
'İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir'
Kalın, İran'daki protestolarla ilgili, "Bizim için İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir. Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz." dedi.
'Kabine değişikliği söz konusu değil'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şu anda gündemimizde bir kabine değişikliği söz konusu değil" diye konuştu.
'Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez'
Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi konusunda Kalın, şunları söyledi:
"Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez. Suriye Kürtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tür insan hakları ihlalleriyle, ne tür zulümlerle alan hakimiyeti sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Batı basını bunu görmek istemeyebilir çünkü bu, ABD'nin planının bir parçası olarak hayata geçirilmiş bir uygulama."
Soylu'nun "kırın ayağını suçu bana atın" sözleri
Kalın İçişleri Bakanı'nın sözleri için "terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele bağlamında bir kararlılık ifadesidir. Hukuki çerçevenin dışına çıkan bir açıklama asla değildir. Orada emniyet görevlilerine konuşuyor. Ve uyuşturucu gibi bir belaya karşı kararlı bir şekilde mücadele edin çağrısı yapıyor. Kararlı olun üzerine gidin çağrısı yapıyor. her öüne gelene bir infaz yetkisi veriliyor gibi yerlere çekmek kötü niyettir" dedi.
Meral Akşener'in "silahlı kamplar" açıklaması
İYİ Parti lideri Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz" sözlerini de değerlendiren kalın "Gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan halkı kaosa sevk etmeyi amaçlayan bir açıklamadır" ifadelerini kullandı.
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