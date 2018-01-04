İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bedelli askerlik

Kalın, "Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna da, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok." yanıtını verdi.

İşte Kalın'ın açıklamaları:

İşsizlik oranında büyük bir düşüş gerçekleşti, 2017 içerisinde. Taşeron işçilere verilmiş söz de hayata geçirildi. 1 milyondan fazla işçinin kadroya alınması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Turizmde ciddi ivme yakalandı. Turist sayısı 39 milyona doğru gidiyor.

Macron açıklaması

Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron basınla bir araya geldiğinde Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili bazı ifadeler kullandılar. Bu değerlendirmelerinin bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Eğer ön yargılı bir değerlendirme yahut hüküm verme söz konusu değilse Türkiye'de yargı ile ilgili konular yargının uhdesindedir. Bir kişinin gazeteci olması veya başka bir görevde olması onun masum olduğu, suç işlemeyeceği anlamına gelmez." dedi.

Hakan Atilla davası

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'deki Hakan Atilla davası hakkında şunları söyledi: