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İbrahim Tatlıses: Partimin her kararına saygılıyım

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

 AK Parti İzmir milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili aday listesine giremedi.

İbrahim Tatlıses: Partimin her kararına saygılıyım

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili aday listesine giremedi. Listede 7'nci sıradan gösterildiği için adaylığı kabul etmediği öne süren Tatlıses, "Partimin her kararına saygılıyım. 10 kere aday olsam, mesele makam veya güç değil, mesele gönül verdiğim sayın CumhurBAŞKANIMIN, partimin yanında olduğumu göstermektir" dedi.
Ak Parti İzmir milletvekili aday adayı olan, yapılan temayül yoklamasına da giren türkücü İbrahim Tatlıses, miletvekili aday listesinde 7'nci sırayı kabul etmediği ileri sürüldü. Tatlıses, iddialara Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak yanıt verdi. "Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar, anlamış değilim" diye yazan Tatlıses, bu haberi ve ithamları asla kabul etmediklerini belirterek, şunları paylaştı:
"Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım. 7 de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince. Sanırım bunu artık anlamış olmalısınız. Bana yüce Allah tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür. 10 kere aday olsam, mesele makam veya güç değil, mesele gönül verdiğim Sayın CumhurBAŞKANIMIN, partimin yanında olduğumu göstermektir."

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İbrahim Tatlıses: Partimin her kararına saygılıyımİbrahim Tatlıses: Partimin her kararına saygılıyım

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