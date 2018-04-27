İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'den AK Parti'den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı'na yapıldı. Danışmanı Şule Çınlama tarafından yapılan başvuruyu, Kemal Erim teslim aldı.

Türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili olmak için resmi başvurusunu yaptı. AK Parti İzmir 1'inci Bölge aday adayı olan Tatlıses'in başvuru dosyasını, danışmanı Şule Çınlama, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na teslim etti. Çınlama, adaylık başvurusunu yaptıklarını, ancak şu an için herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti. İbrahim Tatlıses'in önümüzdeki günlerde kendisinin açıklama yapacağını söyleyen Çınlama, "İbrahim Tatlıses yapacağı basın açıklaması ile dile getirmek istediklerini kendisi söyleyecek" dedi. Şule Çınlama, daha sonra İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

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