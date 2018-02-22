İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Şanlıurfa'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Millete hizmet için verilen kaynakların yine milletimizin hizmetinde nasıl kullanıldığını tüm görevlendirme yapılan belediyelerimizde gördük." dedi.

Ersoy ve beraberindeki heyet, görevlendirme yapılan Viranşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ömer Çimşit'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mehmet Ersoy, burada yaptığı konuşmada, millete daha iyi hizmet verilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Millete hizmet için verilen kaynakların yine milletimizin hizmetinde nasıl kullanıldığını tüm görevlendirme yapılan belediyelerimizde gördük." dedi.

Belediye Başkan Vekili Çimşit ise desteklerinden dolayı Ersoy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Mehmet Ersoy, Eyüp Nebi Mahallesi'nde yaptığı incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.