HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU: SON BİR HAFTADA 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun seçim bürosu açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta son 1 hafta içerisinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da (2)

BAKAN SOYLU: SON BİR HAFTADA 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun seçim bürosu açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta son 1 hafta içerisinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Bakanlar Jülide Sarıeroğlu ve Süleyman Soylu, ilk olarak seçim otobüsüyle Adana turu yapıp, vatandaşlara hediyeler dağıttı. Daha sonra Bakan Soylu, Bakan Sarıeroğlu’nun Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Sarıeroğlu, 16 yıldır bir yandan hizmet etmek için mücadele ettiklerini, diğer yandan da önlerine çıkan engelleri aştıklarını kaydetti. 'Teröristlerin inlerine gireceğiz' dedikten sonra bunu Allah’ın izniyle başardıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, "Biz terörden bahsederken, yine diğer adaylara bakıyoruz terörle mücadelenin 'T'sini ağızlarına almıyorlar. Yıkma düşüncesinde olanlara inat biz hem birlik beraberliğimizin pekişmesi için, hem ülkemizi çok daha yüksek seviyelere getirmek için, daha fazla yatırım, üretim, istihdam için, bayrağımız, ezanımız, vatanımız, milletimiz için yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Büyüme rakamları açıklandı; ilk çeyrekte 7,4. Büyümeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle gazamız mübarek olsun, Kandil’e operasyon başlattık” dedi.
PKK'YA DAĞLARA DAR ETTİK
Türkiye’nin geçirdiği zorlu süreçleri ve AK Parti hükümetinin yaptığı yatırımları anlatan Bakan Soylu ise şöyle konuştu:
“Her şeyi inkar etsinler ama bir şeyi inkar edemezler. Allah’a yemin olsun ki biz bu ülkeyi hainlere teslime etmedik. Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? Bu PKK’ya dağları dar ettik. Sadece son 6-7 günde güvenlik güçlerimiz Şırnak’ta 21 tane teröristi etkisiz hale getirdiler. Peki gençlerimizi zehirlemek isteyen, zihinlerini köreltmek isteyen uyuşturucu? Okul etrafında uyuşturucu satanı ne yapın dedim? O çok bilmişler aşağı vurdular, yukarı vurdular. Ama biz dediğimizi yaptık; yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Bu uyuşturucu bir terör saldırısı gibidir ve ülkemizin insanını ve gençlerimizi hedef almaktadır. Kökeni Avrupa. Danimarka, Avusturya, Belçika’da üretip Türkiye’ye gönderiyorlar. Nasıl PKK’ya finans sağlıyorlarsa, nasıl FETÖ’yü muhafaza ediyorlarsa aynen uyuşturucu konusunda da bu ülkeyi hedef almış durumdadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıdır, bu ülkede tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayacak ve hepsini silip süpüreceğiz inşallah.”

Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI, ADANA (DHA)

FOTOĞRAFLI

İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da (2)İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da (2)İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da (2)İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da (2)

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Adalet Bakanı Gül şoförlerle buluştuAdalet Bakanı Gül şoförlerle buluştu
Eroğlu: İstanbul'da şu anda barajlar yüzde 85 doluEroğlu: İstanbul'da şu anda barajlar yüzde 85 dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.