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İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

ADANA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Adana Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda ve dernek başkanları, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Kendisini karşılayanlara teşekkür eden ve tek tek tokalaşan İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra programında yer alan ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere havalimanından ayrıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu, Adana'daİçişleri Bakanı Soylu, Adana'daİçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

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