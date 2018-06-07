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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran sadece bir seçim değildir.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA)
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran sadece bir seçim değildir. Bu memleketin yıllarca karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları,
tarihin çöplüğüne atmak için bu milletin eline geçmiş en önemli fırsattır." dedi.
Bakan Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Soylu burada yaptığı konuşmada kişi başı gelir seviyesinin 11 bin dolara çıktığını söyledi. Türkiye'nin büyük projelerinin devam ettiğini belirten Soylu Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesine değindi. Soylu, "Bütün bunlar yapılırken, Türkiye huzurunu artırıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, ülkemin her noktasında, her yerinde hala bu mücadeleye devam ediyor. Bugün Türkiye'nin her tarafında huzur var. Şimdi bu meseleyi yeni bir sistemle, yarına taşıma zamanı. Bunu hep birlikte yapmalıyız." diye konuştu.
Soylu şöyle devam etti: Bugün Allah'a şükürler olsun güçlüyüz. Eğer güçsüz bir hükümet, güçsüz bir ekonomi, güçsüz bir meclis yapısıyla tekrar Türkiye tekrar karşı karşıya kalırsa, Türkiye'nin eski haline dönmesi milletimizi üzmekle kalmaz, milletimizden ümidi olanları da üzer. 24 Haziran sadece bir seçim değildir. Bu memleketin yıllarca karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları, tarihin çöplüğüne atmak için bu milletin eline geçmiş en önemli fırsattır. Sizler de bu fırsatın taşıyıcılarısınız. 24 Haziran'a kadar işinizi, gücünüzü, her şeyinizi bırakıp, üstlendiğimiz büyük sorumlulukla geleceğimize, yarınlara güçlü bir miras bırakmak zorundayız. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en önemli miras, sistemi güzel işleyen, ekonomisi, meclisi güçlü olan, hükümeti güçlü olan ve yarınlara umutla bakan, etrafımızdaki coğrafyaya ışık saçan bir Türkiye'dir. Bunun önemli bir kısmını altyapımızla hallettik, şimdi sıçrama zamanıdır."

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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiİçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiİçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

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