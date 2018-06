İçişleri Bakanı Soylu: Dertleri Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkartabilmektir

Erhan TEKTEN-Can EROK İstanbul,(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Karşımızdakiler de bilmenizi istiyorum ki bu toprakların projelerini anlatmıyorlar millete. Dertleri Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkartabilmektir. Aldıkları talimat odur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu'yu Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve partililer karşıladı. İlçe başkanlığına gelen Soylu burada kendisini bekleyen partililere bir konuşma yaptı.

"1 GÜNDE HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRLER BU ÜLKEDE"

27 Şubat'ta Gaziosmanpaşa'da ilçe başkanı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Yani bundan tam 21 yıl evveli. 27 Şubat'tan 1 gün sonra 28 Şubat oldu. Türkiye'de inançları kısıtladılar. Türkiye'de insanları fişlediler. Türkiye'de kıyafetlerine göre girilemez ve girilebilecek yerleri oluşturdular. 28 Şubat'ta herkese bir deli feracesi giydirdiler. 27 Şubat'ta hürriyet vardı, özgürlük vardı. Serbestlik vardı rahatlık vardı. 24 saatte Türkiye'nin kaderini değiştirdiler. 7 Haziran'la 1 Kasım arası şımarıklığı ile beraber doğu ve güneydoğuyu neredeyse kaosa döndürdü. Yaktılar, yıktılar. Şımardılar ve 'Biz geldik' dediler. Söylemek istediğimi anlattığımı zannediyorum. 1 günde her şeyi değiştirebilirler bu ülkede. Bu sistem bir vesayet sistemidir. Yani her an birilerinin devreye girmeye hazır olduğu bir sistemdir" diye konuştu.