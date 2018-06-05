İçişleri Bakanı Soylu Feriköy'de halka seslendi

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında, Feriköy Meydan'da halka seslendi.
Soylu buradaki konuşmasında, "En önemli köprü biziz. Bir taraftan doğumuzdan nicelik, nitelik olarak genç nüfusumuz batımızdan da 10 yaş küçük. Bu güzel toplumun bu avantajlarını ortadan kaldırabilmek için her türlü makası almaya çalıştılar. Gezi ile 17-25 Aralık darbesiyle, 6-7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz hain darbesiyle beraber bütün bunları yaşadık." dedi.
Soylu, daha sonra halkı selamlayarak oradan ayrıldı.
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