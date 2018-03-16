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İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldi.Bakan Soylu, Gürcistan Başbakan yardımcısı ve İçişler Bakanı Giorgi Gakharia tarafından Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’nda karşılandı.

İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan’da

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldi.
Bakan Soylu, Gürcistan Başbakan yardımcısı ve İçişler Bakanı Giorgi Gakharia tarafından Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’nda karşılandı. Bakan Soylu için onur muhafızı düzenlendi. Ardından Bakan Soylu, Gürcü mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Soylu ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı. Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia, toplantıda yaptığı konuşmasında, “Bugün işletmelerimiz arasında bakanlık düzeyinde ve her düzeyde işbirliğini derinleştirme arzumuzu açıkça gösterdik. İşbirliğimizin derinleşeceği ve güçleneceğinden eminim" dedi.
Gakharia, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişler Bakanlığı Türk polisinin yeni ataşesini tayin edilmesi konusunu değerlendirdi. Gürcü Gakharia, Süleyman Soylu’ya bakanlığın devam etmekte olan planlanmış reform ve önceliklerini tanıttı. Gürcü Bakan, Türk meslektaşlarına suçlarla mücadelenin başarısından bahsederek hırsızlara karşı bir yasal paket tanıttı. Ayrıca taraflar, "Gürcistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güvenlik işbirliği" anlaşması temelinde kurulan ortak komisyonu görüştü. Komisyon üyeleri her yıl suç, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, terörizm ve diğer önemli suçlarla ilgili konuları müzakere etti.
Toplantıda Giorgi Gakharia ve Süleyman Soylu, "Gürcistan İçişleri Bakanlığı ile Türk İçişleri Bakanlığı arasında sınır güvenliğini güçlendirmek" konulu bir mutabakat anlaşması imzaladı. İmzalanan mutabakatta, sınır ötesi, suçlara karşı verilen mücadele, ikili işbirliği. Görüşte aynı zamanda taraflar gelecek iş planını konularını müzakere etti.

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