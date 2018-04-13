İçişleri Bakanı Soylu hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.
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