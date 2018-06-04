HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İçişleri Bakanı Soylu: "(İnce'nin Metin Temel'le ilgili sözleri) Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK'ya. 'Sen hiç merak etme Afrin'i aldı, bunun intikamını 24 Haziran'dan sonra ben alacağım' diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "(İnce'nin Metin Temel'le ilgili sözleri) Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK'ya. 'Sen hiç merak etme Afrin'i aldı, bunun intikamını 24 Haziran'dan sonra ben alacağım' diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen merak etme."


PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Çeşme'de CHP'den bandolu seçim çalışmasıÇeşme'de CHP'den bandolu seçim çalışması
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumuDeniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.