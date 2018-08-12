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İçişleri Bakanı Soylu, kamu yatırımlarını inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

Bakan Süleyman Soylu, kentte yapımı devam eden kamu kurumlarına ait inşaatlarda incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da yapımı süren kamu kurumlarına ait inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Soylu, beraberindeki Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile Yomra ilçesinde yapımına 2017 yılında başlanan ve içinde 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri ve 112 Yeni Nesil Veri Merkezinin de yer alacağı inşaat alanını gezdi.

Büyük kısmı tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, binalarda da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Sürmene ilçesine geçen Soylu, maliyeti yaklaşık 7 milyon lira olan Sürmene Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını inceledi.

Soylu, yıl sonunda bitirilmesi planlanan yüzme havuzuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği işçilerle fotoğraf çektirdi.

Of ilçesinde Sosyal Güvenlik Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatlarını da ziyaret eden Soylu, projelere ilişkin yetkililere çeşitli talimatlar verdi.

Bakan Soylu, daha sonra inşaatına bu yıl başlanan ve maliyeti yaklaşık 56 milyon lira olan 100 yataklı devlet hastanesi şantiyesini gezdi. Of Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şaban Uysal, çalışmalara ilişkin Soylu'ya bilgi verdi.

Soylu, Yomra, Sürmene ve Of'da kamu yatırımlarına ilişkin çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Of ilçesindeki Solaklı Vadisi Taşkın Koruma ve Rekreasyon Projesi'nin birinci etabındaki çalışmaları da inceleyen Bakan Soylu, esnafla sohbet etti.

Araklı ilçesinde de esnafa ziyarette bulunan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'daki incelemelerinin ardından karayoluyla Rize'ye hareket etti.

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