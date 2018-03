İçişleri Bakanı Soylu Mardinli çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi

"Medeniyetimizin en önemli kök sütunlarından bir tanesi Mardindir. İyilik medeniyetidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Birileri dünyayı kötü bir yer yapacak adımlar atmaya çalışıyor. Özellikle bunu bilerek isteyerek gerçekten dünya daha kötü bir yer olsun diye mi yapıyorlar, yoksa kendi menfaatlerini temin etmek için bilmeden yapıyorlar tam emin değilim. Emin olduğum bir şey var, bu yapılanlar doğru işler değil. Dünyanın her köşesine silah sevk etmek, terörü ve uyuşturucuyu desteklemek hiç doğru değildir. Oysa bu dünyanın her köşesi zenginliklerle dolu. Dünya mevcut haliyle herkese su verebilecek ve mutlu edebilecek imkanlara sahiptir. Önemli olan aç gözlü olmamaktır. Bizim medeniyetimiz ki medeniyetimizin en önemli kök sütunlarından bir tanesi Mardindir. İyilik medeniyetidir. Derik’ten gelen arkadaşlarımız var. Orada bir kaymakamımız var. İsmi Muhammed Fatih Safitürk, o da bir annenin babanın çocuğuydu, o da bu iyilik medeniyetinin evladı olarak Derik’e sizlerle beraber buluşmaya dünyada oluşan bu karmaşayı ortadan kaldırmaya çalışan, sizi o karmaşanın içerisinden alıp yeni aydınlığa taşımaya çalışmıştı. Biz onunda iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Sakın iyilikten vazgeçmeyin. Bakın bu salonun adı da Anadolu’dur. Anadolu herkese iyilik üfleyen ve herkesi kuşatan bir anlayışın adıdır. Anadolu büyük bir zenginliktir. Anadolu her şeyin ilacıdır. Anadolu sadece Anadolu değildir. İnsanları da Anadolu’dur. Dinimiz bize kardeşliği ve iyiliği öğütüyor. Dinimiz bize birbirimize yardım etmeyi ve birbirimizi anlamayı öğütüyor. Eğer bunları yaparsak Allah’a daha iyi bir kul oluruz. İşlerimizi daha iyi yapmamız bundan sonra geliyor. İnsanlar yaratılmışların en şereflisidir bu topraklar ve kainat üzerinde. Buna göre birbirimize davranalım. Hepiniz zihninizdeki bu ulaşmak istediğiniz hedeflediğiniz noktalara ulaşın diye dua ediyoruz. Burada gördüklerinizi oraya gittiğinizde arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın."