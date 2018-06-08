İçişleri Bakanı Soylu: Memleketimize büyük katkıları oldu

Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA)
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili konuştu.
Süleyman Soylu, "İyi bir iş adamıydı ve memleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları oldu" dedi. Bakan Soylu, "Allah rahmet eylesin. Erdoğan bey bu ülkenin önemli üreticilerinden bir tanesiydi. Sanayiciydi, iyi bir iş adamıydı ve emleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları oldu. Sorumluluk almaktan kaçmayan bir adamdı. Bütün bunlarla birlikte bir Erdoğan Demirören ismi bıraktı Türkiye'ye. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Büyük bir çalışan grubunun da sahibiydi ve çalışanlarına da başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
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