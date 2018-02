İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öyle bir tarihi dönemden geçiyoruz ki atılan her adım, verilen her karar, ortaya konulan her sürecin geleceğin şekillenmesinde büyük etkisi olacak." dedi.

Soylu, bir restoranda gerçekleştirilen AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlerin torunlarına anlatacakları kadar önemli, tarihi günlerden geçildiğini söyledi.

Bakan Soylu, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki sadece sizin kendi torunlarınıza değil, etrafımızdaki coğrafyada bulunan mazlumların kendi gelecek nesillerine Türkiye adına, bu millet adına, bu güzel insanlar adına anlatacakları onurlu hikayeler olacak. Öyle bir tarihi dönemden geçiyoruz ki atılan her adım, verilen her karar, ortaya konulan her sürecin geleceğin şekillenmesinde büyük etkisi olacak." diye konuştu.

Türkiye için geçmişte "hasta adam" ifadesinin kullanıldığını belirten Soylu, ülkenin geçmişte her alanda yaşadığı sorunları ve sıkıntıları çeşitli örneklerle anlattı.

Dünyada 20. ve 21. yüzyılda yaşananlara dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti: