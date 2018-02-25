İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu nesil, Allah nasip ederse sadece 780 bin kilometrekareye değil, etrafımızdaki coğrafyaya da bütün dünyaya da huzurun, barışın, kardeşliğin, samimiyetin, ihlasın ne demek olduğunu anlatacak." dedi. Soylu, Trabzon'un Sürmene ilçesinde, şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün adının verildiği ilkokulun açılışı ile Hasan Tahsin Kırali Lisesi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, dün 3 bin 300 genç fidanı Gaziantep Islahiye'deki merkezden Afrin'e gönderdiklerini belirtti. Onlarla ahitleştiğini anlatan Soylu, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Onlara dedim ki 'Eğer biz bugün bu topraklarda hür ve özgürsek, bugün ay yıldızlı bayrağımız eğer şu semalarda onurlu dalgalanıyorsa eğer Ezanı Muhammedi beş vakit bu semalarda Allah'u Ekber diye minarelerden semalarla buluşuyorsa biz bunu Çanakkale'de evladını düşünmeden, anasını, babasını düşünmeden, yavuklusunu, sevdasını düşünmeden, bu topraklara namert postalı değmesin diye şehadeti göze almışlar yüzündendir.' Kurtuluş mücadelesinde aynı aşk ve heyecanla şehadeti göze almışlar yüzünden biz bugün bu topraklarda hür ve özgür yaşıyoruz. Bilin ki adını, sanını bilmediğimiz milyonlarca insanımız Çanakkale'deki mezarlara gidiyor ve dualar ediyorsa o büyük anlayışı o gün orada yaşatan insanlar sayesindedir. İşte sizler de tarihin en büyük ama en büyük seferine çıkıyorsunuz. Bu sefer namusumuz için yapılan bir seferdir. Bu sefer asil milletimizin her ferdinin merhameti, asaleti için yapılan bir seferdir. İşte yüz yıl önce Sürmene'de bu hali, bu anlamı kendi ruhunda, kendi zihninde taşıyanlar bize, şu çocuklarımıza güzel bir gelecek hediye etti. Şimdi bu nesil Allah nasip ederse sadece 780 bin kilometrekareye değil, etrafımızdaki coğrafyaya da bütün dünyaya da huzurun, barışın, kardeşliğin, samimiyetin, ihlasın ne demek olduğunu anlatacak."

Soylu, "Biz sadece bize sığınan, canını, namusunu bize emanet eden 3,5 milyon insan adına orada değiliz. 3,5 milyon insan bizim kapılarımıza çocuklarının öldürülmesinden ve kadınlarının tecavüz edilmesinden kaçarak geldiler. Biz 400 yıl onlarla aynı sancak altında yaşadık, aynı kıbleye döndük ve onlarla namaz kıldık. Tabutlarımızı birlikte taşıdık, aynı düğünlerde halay çektik, acıları acılarımız, dertleri dertlerimiz oldu." ifadesini kullandı. - "Bu milletin dünyaya öğretecekleri var" Bakan Soylu, Amerika ve Avrupa'nın kendilerinden "soyumuzu, merhametimizi, insanlığımızı, kardeşliğimizi, dünümüzü, yarınımızı" unutmamızın istediğini belirtti. Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Onlar bizden şunu istiyorlar; her şeyimizi unutalım. Onlara inat olsak da bu topraklar üzerinde bir tek fert kalsak da anamızı da babamızı da mezarlarımızı da ecdadımızı da geleneğimizi de göreneğimizi de ananelerimizi de inancımızı da bize bırakılan emanetleri de unutmayacağız. Biz dünyaya bugün merhametin, insanlığın, komşuluğun ne olduğunu ve onların unutulmaya yüz tutmaya başladığı bu dünyada kardeşliğin ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Bu millet asil, büyük, yürekli bir millettir ve bu milletin dünyaya öğretecekleri var. Biz boşuna Mevlana, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan demedik. Biz boşuna bu ülkede ve bu topraklarda bize yol gösteren o insanları boşuna söylemedik. Bize boşuna Orhan Gazi'yi, Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi'yi öğretmediler. Bize Fatih'i, Kanuni'yi, bize Yavuz'u boşuna öğretmediler. Size şunu söylüyorum; benim bugün lafzım onları ediyorsa yüzyıllar sonra da insanlığa ve dünyaya yeniden tarihi ve medeniyetleri anlatan Recep Tayyip Erdoğan'ı da aynı şekilde anlatacaklar ve ifade edecekler."

Milletin kendilerine büyük bir emanet verdiğine dikkati çeken Soylu, "Demokrasi dediğiniz böyle bir şeydir zaten. Verdiğiniz her oyun hakkını yerine getirebilmek için gece gündüz çaba sarf ettik. Aynen bu gece olduğu gibi 1,5-2 saatlik uykuyla hayatımızı doğrunun, sıratı mustakimin, hakkın, hakikatin emrine vermeye çalıştık. Çünkü tarihin çok önemi bir döneminde olduğumuzu biliyoruz." dedi. Soylu, bu milletin çok sıkıntılar çektiğine değinerek, "İşte bu okullar, dershaneler, bunların içerisinde çocuklarımızı yarınlara hazırlayacak. Öğretmenler, onlar şu neslin, şu dönem içerisinde çektiklerini bir daha çekmesinler diye yarınları güçlü, zengin, hür ve müreffeh bir Türkiye olsun diye daha önemli, daha güzel ve daha yararlı bir geleceğe adım atıyorlar, çocuklarımızı hazırlıyorlar." ifadesini kullandı. Bakan Soylu, çocuklara ve gençlere şu, tavsiyelerde bulundu: "Kendi aranızda rekabet etmeyin. Bizim rekabetimiz dünya ile bunu hiçbir zaman unutmayın. Bizim mühendisimiz, yine kendi mühendisimizle rekabet etmesin, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin mühendisiyle rekabet etsin. Bizim öğretmenimiz dünyayı görsün. Öğrencilerimize dünyayı anlatsın. Öğretmenimiz tarihimizi, ecdadımızı, değerlerimizi, dünyaya nakşedeceğimiz güzelliklerimizi anlatsın. Ben bir şey bilirim, ötekine dokunmayan, ötekini anlamayan özünü keşfedemez. Ne olursunuz ötekine dokunalım, komşumuza dokunalım. Başka memleketlerdeki zorluğa düşmüş insanların yardımcısı biz olalım. Biz bugün buradayız, şu anda Kabe-i Muazzama'da tavaf edenler, şu güzel Anadolu yurduna Türk olmasalar dahi dua ediyorlar."

- "Evladına bakmadı, orada yaşayanların evlatlarına baktı" Soylu, şehit kaymakam Safitürk'e ilişkin ise şunları anlattı: "Bir kardeşiniz, evladınız olarak sizlere söylüyorum; bu okulun ismini verdiğimiz Muhammet Fatih Safitürk ticaret için Mardin Derik Kaymakamı değildi. Bu ülke ona görev verdi. 'Git orada kökenine, ismine, siyasi düşüncesine bakmadan bu topraklara aydınlık gençler yetiştir.' dedi. Ben onun orada ne yaptığını biliyorum. Biz Sofuoğlu'yuz, o da Sofuoğlu'ydu. Bana 'Ben de Sofuoğlu'yum' diyemedi yanıma geldiğinde. 'Acaba bakan bey yanlış anlar mı?' diye. Orada zeytin fabrikası kurdurdu, her sokağı asfaltladı, fakirin fukaranın, sıkıntıya düşmüş olanın Muhammet Fatih Safitürk evladı, ağabeyi, amcası ve kardeşi oldu. Evladına bakmadı, orada yaşayanların evlatlarına baktı. Bilmenizi istiyorum bu memleketin, bu devletin ve bu milletin hissiyatını oraya yansıttı ve o asaletli insan, alçakça ve kalleşçe şehit edildi." Safitürk'ün şehit olmasının ardından Derik'e defalarca gittiğini aktaran Soylu, cehaleti yenmek için 7,5 ay gibi kısa bir sürede okul yaptırdıklarına dikkati çekti.

Bakan Soylu, "Bizim mesajımız şiddetle değildir, bizim mesajımız kardeşlikledir, ilimledir, okulladır ve bunu devam ettireceğiz." ifadesini kullandı. Okulun yapılma sürecine ilişkin de bilgi veren Soylu, "İçişleri Bakanlığı dönemimde Türkiye'de koca koca binalar yaptırmadık. Sadece kaymakamlık binalarından elde ettiğimiz tasarruf 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde. Bazı kaymakamlık binaları ve valilik binaları yapıldı içi bomboş. Dedim ki 'Biz böyle zengin bir ülke değiliz.' Doğu'da 35 polis memurunun olduğu bir ilçemize 5 bin metrekare polis binası yapıldı. Dedim ki 'Bu ne kadar israf, bin 500-2 bin metrekare yeter. Memleketimizin her yerine okul yapalım, hizmet yapalım, tasarruflu kullanalım.' Biz bir hizmet daha yaptık çünkü Cumhurbaşkanımızın en önem verdiği meselelerden bir tanesidir yerel mimari. Her birini yerel mimaride yapmaya çalıştık." dedi. Soylu, ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara değinerek, şunları kaydetti: "Daha güzel eserleri Sürmene'de buluşturacağız. Allah nasip etti yaptık, Allah bizden sonrakilere de daha güzel hizmetler nasip etsin. Çocuklarımıza aydınlık yarınlar diliyorum. Okullarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum."