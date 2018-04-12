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İçişleri Bakanı Soylu Ukrayna'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 03:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu Ukrayna'da

KİEV (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik forumuna katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Soylu ve beraberindekiler, Kiev Boryspil Havaalanı'na gelişinde Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Vadym Troyan, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile Open Ukraine Vakfı tarafından 2007'de düzenlenmeye başlanan Kiev Güvenlik Forumu'nda Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Avrupa'ya ilişkin bölgesel ihtilafların çözümü, ekonomi ve enerji güvenliği, yasa dışı göç, örgütlü suçlar, mülteciler, sınır yönetimi, yolsuzluk, terörizm, nükleer ve konvansiyonel silahların yayılması, insan ticareti gibi konular ele alınacak.

Bakan Soylu'ya Ukrayna ziyaretinde eşi Hamdiye Soylu ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Ümit Cavuldak, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş eşlik ediyor.

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Güvenlik forumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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