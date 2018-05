İçişleri Bakanı Soylu: Yaptığımız iyiliğin farkında olun

Aziz GÜVENER/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçen mülteci sayısının günlük 8 bin 500'den 61'e düştüğünü belirterek, "Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi'nde Abhaz gençlerinin 14 yıl önce ateşli silah ve alkolü yasaklayan büyüklerine teşekkür etmek için düzenlediği 'Abhaz Şurası' etkinliklerine katıldı. Mahalle merkezinde gerçekleştirilen renkli etkinlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ak Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçen mülteci sayısının günlük ortalama 8 bin 500'den 61'e düştüğünü belirterek, "İsterseniz açalım kapıları, Yunanistan üzerinden bakın günde 8 bin 500 Suriyeli kardeşimiz Yunanistan'ı geçiyor oradan Avrupa'yı geçiyordu. Bugün bu sayı 61, günde ortalama 61'dir. Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun. Dünyanın hangi noktasına giderseniz gidelim bu ülkenin bayrağını görmedim daha, bu millet gösteriyor, bu aziz millet gösteriyor. Hayatımın hangi noktasında olursa olsun, çocukluğumdan beri inandığım bir şey vardır. Hacı Bayram-ı Veli'ye ihtiyacı vardır" dedi. Son seçimleri değerlendirerek diktatör olan hiçbir ülkede böyle sonuç alınamayacağını belirten Bakan Soylu, "Fransa'daki İçişleri Bakanı eski Lyon Belediye Başkanıdır. Dedim ki sen belediye başkanlığı yaptın. Dağa giden bir kardeşini, sana hainlik yapan bir kardeşini belediyeye alır mısın? dedim, 'almam' dedi. Sen kendi iş makinelerini, greyderlerini bu ülkenin askerine polisine kurşun sıksın diye teröriste emaneten veya malına verip hendek kazdırıp bu ülkede birlik ve beraberliği ortadan kaldırmasına izin verir misin? Belediyeye ayrılan parayı dağa terörizme nakleder misin? Bu millet neden sana oy veriyor? 14 tane günde sizin gazetelerinizde bizim haberimiz yapılıyor. Bizim seçimlerimiz yüzde 90'a yüzde 10 bitmiyor. Bizim en son referandumumuz 51 buçuğa 48 buçuk bitti. Hangi diktatörlüğün olduğu bir ülkede seçimlere 51 buçuğa 48 buçuk biter? Böyle bir haksızlığı bizim ülkemize yapmayın. Bizim ülkemiz böyle bir haksızlığı kaldırabilir bir ülke değil. Bize ihtiyacınız var" diye konuştu. Bakan Soylu, Türkiye'nin sadece yazılan kanunlarla disipline olacak bir ülke olmadığını kaydederek, "Bu dünyanın Hacı Bektaş-ı Veli'ye ihtiyacı var. Bu dünyanın hayranlıkla izlediği Mimar Sinan'ın aklına ihtiyacı var. Çabamız bunun içindir Büyüklerimizin oluşturduğu bu birlik bu yüzdendir. Tek bir can gitmesin zihnimizi bizden alabilecek bir boşluğun içinde olmayalım. Bugün buradaki büyüklerimizin verdiği kararın önemli bir arka planı vardır. Her şeyi kanun mu yazmalıdır? Buna itiraz edenlerden biriyim. Bu kadar köklü bir millet, sadece kanunların yazdıklarıyla birlikte disipline alınacak bir millet değil. Karnesini ilk aldığında koşarak komşu teyzesine gösteren bir millet sadece kanunların yazdıklarıyla birlikte kendisini kıssa altına alabilecek bir ülke değildir. Geçmişimize ve geleceğe çok net örnek koydunuz. Silahlarla birlikte düğünlerin keyiflendiğini ve şenlendiğini birileri söyleyebilirler ama maliyetiyle birlikte de bunu bir daha yerine getiremeyeceğimizi hepimiz defalarca acı hatıralarıyla, her birimizin bir daha onaramayacağımız sonuçlarla birlikte yaşadığımızı da biliyoruz. Aldığınız karar, 14 yıldır uyguladığınız karar şurada gördüğüm gibi asaletiyle maruf bir karardır. Allah sizden razı olsun" dedi.