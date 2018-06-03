İçişleri Bakanı Soylu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.
Soylu, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Soylu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından da anlık olarak takip edilebilecek.
Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!
'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu
İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha
Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum