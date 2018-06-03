İçişleri Bakanı Soylu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

Soylu, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Soylu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından da anlık olarak takip edilebilecek.

